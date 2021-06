Deutschlandweit treten bei der Aktion Stadtradeln Bürgerinnen und Bürger für mehr Klimaschutz in die Pedale. Gelsenkirchen ist zum neunten Mal dabei. Jetzt laufen die Vorbereitungen in vielen Teams bereits wieder auf Hochtouren. Gesucht werden weitere Mitradlerinnen und Mitradler, die sich einem Team anschließen und drei Wochen lang, vom 13. Juni bis 3. Juli, ihre gefahrenen Kilometer aufschreiben.

Mitmachen können alle, die in Gelsenkirchen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Gesammelt werden können alle Kilometer, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, egal ob beruflich, in der Freizeit oder im Urlaub.

Neben dem Spaß am Radfahren geht es bei der Aktion darum, möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, im Alltag möglichst oft auf das Fahrrad umzusteigen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Im letzten Jahr hatten 44 Teams - vom Fahrradclub über Betriebsmannschaften und Schulklassen bis zu privaten Freundeskreisen mitgeradelt. Die insgesamt 618 Gelsenkirchener hatten 198.548 Kilometern zusammen bekommen und damit der Stadt innerhalb der Metropole Ruhr einen respektablen Platz fünf hinter Essen, Dortmund, Duisburg und Recklinghausen gesichert.

„Diesmal wäre es natürlich toll, wenn wir die 200.000 Kilometer-Marke endlich knacken könnten, ich bin zuversichtlich", sagt Stefan Behrens, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Gelsenkirchen, der das Stadtradeln in Gelsenkirchen koordiniert. Die Stadt Gelsenkirchen zeichnet die besten lokalen Teams, Schulklassen sowie Einzel-Radlerinnen und -Radler aus. Als zusätzlichen Ansporn gibt es außerdem viele attraktive Preise zu gewinnen. Sie werden von zahlreichen Sponsoren aus der Stadt zur Verfügung gestellt, die die Aktion damit zusätzlich unterstützen wollen.

Alle, die mitmachen möchten, sind herzlich eingeladen, sich auf www.stadtradeln.de/gelsenkirchen zu registrieren und sich bestehenden Teams anzuschließen. Auch neue Teams können eingerichtet werden und sind willkommen. Die geradelten Kilometer können im Online-Radelkalender eingetragen werden, der zu Beginn der Aktion freigeschaltet wird.