Wenn sich am Samstag, 28. Dezember, um 11 Uhr die Pforten zum Winterdorf und zum Veranstaltungsgelände beim Biathlon auf Schalke öffnen, dann steht der 18. Auflage der Joka Biathlon World Team Challenge nichts mehr im Weg. Und sie ist ausverkauft.

Sportlich geht es für das Team Italien mit Dorothea Wierer und Lukas Hofer um nichts weniger als die Titelverteidigung. "Ein Ziel, das ich gern erreichen möchte", sagt die Gesamtweltcup-Siegerin Dorothea Wierer.

Titelverteidiger kommen aus Italien



Einen Strich durch die italienische Rechnung machen wollen auch die beiden deutschen Teams: Denise Herrmann und Benedikt Doll sowie Laura Dahlmeier und Erik Lesser.

Laura Dahlmeier hat mit 26 Jahren ihre aktive Biathlon-Karriere beendet und läuft auf Schalke ihr Abschiedsrennen für die Fans. Ihren sportlichen Ehrgeiz kann die erfolgreiche Biathletin, die alles gewonnen hat, was man in diesem Sport gewinnen kann, aber sicher nicht abstellen.

Für Norwegen gehen Marte Olsbu-Roiseland und Vetle Christiansen an den Start, für Österreich Lisa Hauser und Julian Eberhard sowie für Russland Ekaterina Yurlova-Percht und Matvey Eliseev. Die Schweiz schickt die stark in die Saison gestartete Lena Haecki zusammen mit Benjamin Weger ins Rennen und Frankreich wird von Anais Bescond und Antonin Guigonnat vertreten..

Abschiedsrennen von Laura Dahlmeier



Bevor aber die World Team Challenge mit dem Shootout gegen 17.10 Uhr beginnt, gibt es für die Biathlonfans in der Arena ein buntes Rahmenprogramm, das draußen um 12 Uhr startet.

Um 14.30 Uhr öffnen sich dann die Türen der Arena, in der es gleich mit einem Show-Act losgeht, bevor die Talent Team Challenge startet.

Nach dem zweiten Show-Act um 16.10 Uhr findet das Finale der Schneeballschlacht-Weltmeisterschaft in der Arena statt.

Nach dem Auftritt der Biathlon-Stars auf Schalke und der Siegerehrung gibt es eine Après-Ski-Party im Winterdorf.

Wer keine Tickets ergattert hat, kann das Wintersport-Event mitten im Ruhrpott im ZDF am Fernseher verfolgen.