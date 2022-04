Baskenland-Rundfahrt: 1.Etappe - Hondarribia - Hondarribia (7,51 km)

Die 61. Ausgabe der Baskenland-Rundfahrt wurde am Montag. 04. April. 2022 mit einem Einzelzeit-fahren in Hondarribia eröffnet. Die 7,5 km lange Strecke war mit drei kurzen Steigungen recht anspruchsvoll und für die Klassementfahrer des Teams aus Raubling galt es sich eine gute Ausgangsposition für die nächsten Etappen zu verschaffen. Die BORA – hansgrohe Kapitäne Katalonien-Gewinner Sergio Higuita, Emanuel Buchmann, und Aleksandr Vlasov, rollten als letzte Fahrer des Teams von der Startrampe. Nach einer starken Leistung beendete Aleks den Kampf gegen die Uhr als Sechster, 18 Sekunden hinter dem Tagessieger P. Roglič.

1. Primoz Roglic (SLO/TJV) ...... 9:48

2. Remco Evenepoel (BEL/QST) .. + 0:05

3. Remi Cavagna (FRA/QST) ..... + 0:16

4. Geraint Thomas (GBR/IGD) ... + 0:18

5. Adam Yates (GBR/IGD) ....... + 0:18

6. Aleksander Wlasow (RUS/BOH). + 0:18

7. Bruno Armirail (FRA/GFC) ... + 0:20

28. Emanuel Buchmann (GER/BOH) . + 0:33

50. Lennard Kämna (GER/BOH) .... + 0:43

Gesamtwertung nach 1 von 6 Etappen

1. Primoz Roglic (SLO/TJV) ... 0:09:48

2. Remco Evenepoel (BEL/QST) .. + 0:05

3. Remi Cavagna (FRA/QST) ..... + 0:16

28. Emanuel Buchmann (GER/BOH) . + 0:33

Reaktionen im Ziel

„Nach meinem zweiten Platz beim GP Indurain letzte Woche bin ich in guter Form zur Baskenland-Rundfahrt gekommen. Das Zeitfahren war ziemlich technisch aber ich habe eine solide Leistung erbracht, um den sechsten Platz in einem gut besetzten Fahrerfeld zu belegen. Damit bin ich jetzt in einer guten Ausgangsposition für die bevorstehenden Etappen und freue mich auf eine spannende Woche hier im Baskenland." - Aleksandr Vlasov

„Wir haben uns mit den Trainern sehr gründlich auf dieses Zeitfahren vorbereitet und eine wirklich gute Strategie für die Etappe erarbeitet. Ziel war es, vor allem im ersten Streckenabschnitt zwischen Vollgas fahren und das Tempo bis ins Ziel auch durchhalten, die Balance zu finden. Das ist, wie gesagt, sehr gut gelungen, auch weil wir die Strecke ganz gründlich besichtigt haben. Der sechste Platz von Aleks Vlasov ist sicher ein Erfolg, weil er quasi zeitgleich mit dem Dritt- und Viertplatzierten liegt. Mit Tag eins können wir also zufrieden sein. Ansonsten auch ein wirklich würdiger Auftakt für diese wichtige Rundfahrt hier, weil die Strecke alles geboten hat, Bergaufstücke, flache Passagen, technische Abschnitte und zum Schluss noch Kopfsteinpflaster. Wir blicken jetzt durchaus zuversichtlich auf die nächsten fünf Etappen, wo wir versuchen werden, ein Spitzenergebnis mit einem unserer Rennfahrer einzufahren." - Christian Pömer & Jens Zemke, Sportliche Leiter