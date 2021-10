Drei Wochen nach dem Saisonstart der 2. Dreiband-Bundesliga findet am Samstag, 16. Oktober, 14 Uhr, der nächste Spieltag statt. Allerdings absolviert die Mannschaft des Billard-Clubs Grüner Tisch Buer (GT Buer) nur eine Partie. Diese hat es aber in sich, denn das Team tritt beim ungeschlagenen Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten Elfenbein Höntrop an. Am Sonntag ist GT Buer spielfrei, da in der Nord-Gruppe der 2. Bundesliga Dreiband nur neun Mannschaften an den Start gehen.

Nachdem GT Buer an den ersten beiden Spieltagen nach dem 4:4 beim SCB Langendamm und dem 6:2-Sieg bei der BG Hamburg einen sehr guten Eindruck hinterließ und in der Tabelle mit vier Punkten auf dem vierten Platz liegt, hoffen die Bueraner natürlich, auch in Höntrop mit einer guten Leistung für eine Überraschung zu sorgen. In der vergangenen, später abgebrochenen Saison gab es zwischen den beiden Teams ein Unentschieden.

Die Gastgeber treten mit dem Belgier Martin Spoormans, dem ehemaligen Bueraner Stefan Galla, Nationalspieler Dustin Jäschke sowie dem Niederländer John Tijssens an. GT Buer setzt seine Stammbesetzung mit Kersten Reinartz, Stefan Hetzel, Matthias Meske und Sebastian Rob dagegen. In dem Duell steckt auch eine gewisse Brisanz. Während die beiden ehemaligen Bueraner Stefan und Markus Galla nun für Höntrop spielen, agieren für Buer nun die ehemaligen Höntroper Kersten Reinartz, Matthias Meske und Sebastian Rob.