Der neue 08er Trainer Christian Bogner ist 52 Jahre alt. In seinem Beruf arbeitet er im Vertrieb eines Herstellers für Presslufthämmer und hat dort viel mit Menschen zu tun.

"Im Fussball ist er alles anders als ein Presslufthammer, sondern sein Ziel ist es immer Menschen eine Chance zu geben, damit sie besser werden und das erreichen können, was in ihnen steckt. Er möchte nicht im Fussball nicht eine Truppe von Egoisten fördern, sondern sein Ziel ist es auch, dass die Jungs sich auch charakterlich weiterentwickeln und dass sie sich gegenseitig helfen und unterstützen und das nicht nur auf dem Fußballplatz. Im privaten Bereich bleibt nicht viel Zeit. Etwas Fitness ansonsten Familie, Garten und mein Hund“, so der engagierte Trainer.

Die Horster freuen sich, Christian Bogner in ihrem Verein aufnehmen zu können.

Seine bisherigen Trainerstationen:

2005 SV Gebersheim - Trainer E-Jugend

2006 TSF Ditzingen - Trainer C-Jugend

2007 Stuttgarter Kickers - Co-Trainer U13

2009 SV Schermbeck - Trainer U13

2013 VFL Bückeburg - C-Jugend

2018 Union Heilbronn - U17

2019 Wattenscheid 09 - Co-Trainer U17

2020 Wattenscheid 09 - Trainer U12

2020 – aktuell SC Hassel 1919 - C Jugend

An seiner Seite wird der Jugendleiter Thomas Steinberg die U12 unterstützen. Thomas Steinberg ist Bezirksleiter bei der IG BCE Gelsenkirchen und seit vielen Jahren im Verein Trainer und spielt noch aktiv bei den Alt Herren. Den Jahrgang 2010 hat er seit vielen Jahren im Blick und kennt die Stärken und Schwächen der einzelnen Spieler.

Zusammen wollen die beiden Ü50ziger die Mannschaft auf die Bezirksliga vorbereiten.

Christian Bogner hat die Trainer B-Lizenz und Thomas Steinberg die C-Lizenz. Die Verantwortlichen freuen sich auf die Zusammenarbeit. Die meisten Kinder sind seit vielen Jahren dabei und bleiben hoffentlich bis sie bei den Alten Herren spielen.

Quelle; SV Horst- Emscher 08 e. V. Facebook