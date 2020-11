Das Schalker Fanprojekt und die Sportjugend Gelsenkirchen laden am morgigen Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr zum „Consol Cup“ ein. 32 Teilnehmer können sich für das FIFA 21 Esports-Turnier registrieren. Das Schalker Fanprojekt geht damit einen Schritt in die Zukunft der sozialen Arbeit.



Das Schalker Fanprojekt hat in Zusammenarbeit mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW und der Bochumer Agentur Stark Esports eine Initiative ins Leben gerufen, die die Förderung und Unterhaltung von jugendlichen und jungen erwachsenen Fußballfans zum Ziel hat.

Die Zusammenarbeit soll im Sinne von gemeinsamen Werten wie Regionalität und sozialer Verantwortung stehen. „Faninteressen – vor allem von Jugendlichen – bilden sich immer mehr auch digital ab, diese Jugendlichen wollen wir abholen und über das Interesse am Fußball sicherstellen, neue Kontakte zu knüpfen und daraus resultierend auch mögliche Potenziale für eine gelingende soziale Arbeit im digitalen Raum zu formieren“, so Patrick Arnold von der Landesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte NRW.

Für die Praktiker des Schalker Fanprojekts bedeutet dies, Online-Fußballturniere zu organisieren und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen Corona-konform zu Hause abzuholen. Auftakt hierzu ist ein gemeinsames Online-Turnier vom Fanprojekt und der Sportjugend Gelsenkirchen: Der „Consol Cup“ ist ein FIFA 21 Esports-Turnier und kann mit maximal 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gespielt werden. Er startet am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr. Interessierte Mitspieler können sich registrieren und anmelden. Das Turnier wird über die Plattform www.lag.justplay.gg angeboten.

„In Zeiten von Corona gibt es weniger Möglichkeiten für uns, die Jugendlichen mit Angeboten anzusprechen, aber auch die Jugendlichen selbst finden kaum Angebote, die sie in ihrem Freizeitinteresse ansprechen. Hier aber haben wir etwas entwickelt, was sich sehr gut in diese schwierige Zeit integrieren lässt und die Lücke füllen kann. Es wird von daheim gespielt und das Equipment und Know-how bringen die meisten Jugendlichen sowieso schon mit. Mein Wunsch ist, dass wir den Kontakt zu den Fußballfans so besser halten und sogar ausbauen können. Gerne nehmen wir bei diesen Angeboten auch andere Jugendorganisationen mit, deswegen konnten wir auch schon beim hiesigen Jugendring unser Angebot vorstellen und werden mit der Sportjugend Gelsenkirchen dieses erste Turnier durchführen“, so Markus Mau, Leiter des Schalker Fanprojekts bei Gelsensport.

„Wir als Sportjugend Gelsenkirchen waren sofort begeistert von der Idee und da die Sportjugend NRW sich ebenfalls seit kurzem für das Thema engagiert, passt das Angebot sehr gut zu uns. Wir hoffen weitere Angebote mit dem Fanprojekt zu initiieren und viele junge Menschen, die sich bislang nicht für die herkömmlichen Sportvereine interessieren konnten, eine Anlaufstelle in der Sportjugend anbieten zu können. Für uns ist es ein Testlauf, um sich dem großen Bereich des E-Gaming zu nähern und auszubauen“, erklärt Marc Kopatz, Vorsitzender der Sportjugend Gelsenkirchen.

Für weitere Informationen stehen Markus Mau, Mail: m.mau@schalker-fanprojekt.de, Telefon 0177 7533593, sowie Christian Tabel, Mail: christian.tabel@gelsensport.de, Telefon 0172/8687737, zur Verfügung.