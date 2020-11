Große Freude herrschte bei Pater Ralf Winterberg von den Amigonianern: Der Präsident des Rotary Club Gelsenkirchen Klaus Weiß überreichte ihm jetzt einen Scheck über 15.000 Euro.



Die eine Hälfte davon wurde im Rahmen des 10. DAs Ganz ANdere FUßballTUrnier eben DAGANFUTU erspielt, die übrigen 7.500 Euro stockten die Rotarier auf, um die Spendensumme der Vorjahre zu erreichen.

Das Geld ist für das Projekt „Kids ins Team“ bestimmt, ein Kooperationsprojekt des Rotary Club Gelsenkirchen und der Amigonianer in Zusammenarbeit mit den Fußballvereinen DJK Adler Feldmark und VFB Gelsenkirchen.

Besondere Spiel-Regeln durch Corona

Fußballspielen hat bei den Amigonianer eine lange Tradition. Einmal in der Woche heißt es auf zum Fußball. Mit „Kids ins Team“ sollen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren an die Fußballvereine herangeführt werden. Sie lernen soziale Kompetenzen wie Zuverlässigkeit, das Einhalten von Regeln, Teamgeist und Fairness. Zwischen zehn und 15 Kinder wechseln so jährlich in einen Verein.

Auf Grund der Corona-Pandemie fand das beliebte Turnier dieses mal virtuell im Netz statt. Die sonst selbst spielenden Mannschaften Gelsenkirchener Firmen „buchten“ einen Botschafter aus dem Kreis der Kinder, die die Einrichtungen der Amigonianer besuchen. Diese Kinder spielten dann im Internet gegeneinander.

Am erfolgreichsten war Sami Hussein Mohamad, der stellvertretend für die Mannschaft der Dachdecker-Firma Arnold Brauer spielte und damit Hans-Joachim Brauer endlich einmal in den zehn Jahren DAGANFUTU den Sieg bescherte.