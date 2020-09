Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen – die 7-Tages-Inzidenz liegt am heutigen Samstag 26. September. 2020 bei über 35 Fällen – haben die lokalen Behörden den Königsblauen mitgeteilt, dass das Heimspiel gegen Werder Bremen am heutigen Samstag um 18:30 Uhr in der Veltins Arena ohne Zuschauer ausgetragen werden muss.

Das bedeutet, dass alle S04-Fans ihr zugeteiltes Ticket leider nicht nutzen können – das Geld für die Eintrittskarten wird schnellstmöglich über die jeweils gewählte Zahlungsform zurückerstattet.

Der FC Schalke 04 bedauert die kurzfristige Absage und hofft, dass beim kommenden Heimspiel gegen Union Berlin am Sonntag. 18. Oktober. 2020 um 18:00 Uhr wieder Zuschauer im Stadion begrüßen zu können.