Nach der 0:5 gegen F. S. M. Gladbeck im Heimischen Fürstenbergstadion an der Horster Fischerstraße musste das Team von Selcuk Dede am Sonntag. 04. Oktober. 2020 nach Grafenwald, hier wartete im Waldstadion an der Sensenfeldstraße in Bottrop der VfL Grafenwald.

Bereits nach sechs Minuten verwandelte Tolga Öztürk einen Elfmeter zum 1:0 für die BV Horst-Süd. Sandro Koch erhöhte in der 35. Minute auf 2:0.

Mit diesem Stand ging es in die Pause.

TOLGA ÖZTÜRK zwei facher Torschütze

Foto: BV Horst - Süd Fussball.de

Nach dem Seitenwechsel gelang lange nichts mehr, doch zehn Minuten vor Spielende erhöhte Sandro Koch in der 80. Minute auf 3:0.

Den Vorsprung des Teams von Trainer Selcuk Dede ließ Öztürk in der 86. Minute anwachsen. Koch stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 5:0 für die BV Horst-Süd her.

Der BV überrannte den VfL Grafenwald förmlich mit fünf Toren und fuhr so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So spielten sie:

VfL Grafenwald: Marvin Cyrus - Marius Brinkhaus, Jonas Adler, Thiemo Keppke, Tim Schnieder, (80. Fabio Antonio-Stolte), Henrik Friegel, Julian Kruse, Jonas Damann, (35.Oliver Aspöck), (Fabrizio Nowack), Tobias Knipping, Maximilian Spickenbaum, Sven Bratting.

Trainer: Sven Koutcky/Rolf Lazer.

BV Horst – Süd: Detlef Ehrich – Vetim Dana, (80. Selcuk Dede), Sandro Koch, Serafettin Yigit, Tolga Öztürk, Ahmet Akar, Angel Valentinov Karamanov, ( 70. Okan Yigit), Batuhan Güdül, (55. Magd Shelukie), Ednart Baba – Alig, Emre Gökgöz, Emre Miyanyedi.

Spielertrainer SELCUK DEDE

Foto: BV Horst - Süd Fussball.de

Trainer: Selcuk Dede

Schiedsrichter: Türker Yagcioglu Gelsenkirchen – Hasel.

5. Spieltag Kreisliga A 1:

SC Schaffrath 1959 e.V. - Preußen Sutum 0-0

SSV Buer 07/28 II- Eintracht Erle 2-0

SuS Beckhausen 05 - VfB Kirchhellen 1920 II 5-0

SG Preußen Gladbeck 1910/29 - SV Zweckel II 6-1

Adler Ellinghorst - Genclerbirligi Resse 3-0

SpVg. Westfalia Buer - YEG Hassel II 0-5

VfL Grafenwald - BV Horst-Süd 0-5

F.S.M. Gladbeck - BV RENTFORT 1919/46 II4-1

FC Horst 59 - Spielfrei

Tabelle:

1. SSV Buer 07/28 II 5 4 1 0 16-4 13

2. F.S.M. Gladbeck 4 4 0 0 13-1 12

3. SuS Beckhausen 05 4 3 1 0 25-3 10

4. YEG Hassel II 4 3 0 1 16-5 9

5. BV Horst-Süd 5 3 0 2 13-11 9

6. Adler Ellinghorst 5 2 2 1 8-6 8

7. Preußen Sutum 5 2 2 1 9-9 8

8. Eintracht Erle 5 2 1 2 19-8 7

9. VfB Kirchhellen 1920 II 5 2 1 2 15-12 7

10. SG Preußen Gladbeck 1910/29 4 2 0 2 14-6 6

11. SV Zweckel II 5 1 3 1 10-9 6

12. VfL Grafenwald 4 2 0 2 6-15 6

13. FC Horst 59 4 1 1 2 3-4 4

14. SC Schaffrath 1959 e.V. 5 0 3 2 5-7 4

15. BV RENTFORT 1919/46 II 5 0 1 4 3-18 1

16. SpVg. Westfalia Buer 4 0 0 4 2-21 0

17. Genclerbirligi Resse 5 0 0 5 4-42 0

Das Team von Ingo Kaspar BV Horst – Süd unterlag gegen VfL Grafenwald 2 mit 1-17, am Sonntag. 11. Oktober. 2020 kommt in Heimische Fürstenbergstadion an die Fischerstraße um 13:00 Uhr SpVg. Westfalia Buer II.

Das Team von Selcuk Dede empfängt um 15:00 Uhr gleichfalls im Fürstenbergstadion den Tabellen 16 SpVg. Westfalia Buer.