Nachdem das Team von Ibrahim Basatli der BV Horst – Süd am letzten Sonntag das erste Kreisfreundschaftsspiel im Jahr 2020 im Heimischen Fürstenbergstadion an der Fischerstraße gegen ETuS 34 Gelsenkirchen mit 6:2 gewann, empfingen sie im Zweiten Kreisfreundschaftsspiel am Sonntag. 25. Januar den Nachbarn vom Schollbruch den SV Horst – Emscher III.

Die Gastgeber von der Fischerstraße tat sich zu Beginn schwer gegen den in der Kreisliga B 1 Spielenden SV Horst – Emscher.

Die Zuschauer mussten bis zur 42. Minute warten bis ein Tor fiel.

Der Gastgeber ging durch Justin Lüger, der bereits im ersten Freundschaftsspiel gegen ETuS 34 Gelsenkirchen drei Treffer erzielte mit 1:0 in Führung.

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nachdem Seitenwechsel brachte Spielertrainer Ibrahim Basatli für Rejhan Dana, Emre Gökgöz ins Spiel.

Justin Lüger erzielte in der 60 das 2:0 und zehn Minuten später das 3:0. Ibrahim Basatli erhöhte in der 85. Minute auf 4:0 und den Schlusspunkt setzte in der 90 Nico Wahl der einen Foulelfmeter nach einem Foul an Ibrahim Basatli.