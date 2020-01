Zum Kreisfreundschaftsspiel empfing am Sonntag. 19. Januar. 2020 das Team von Ibrahim Basatli der BV Horst – Süd im Heimischen Fürstenbergstadion an der Horster Fischerstraße ETuS 34 Gelsenkirchen Tabellen 13 der Kreisliga A2.

Bereits nach 12. Spielminuten brachte Justin Lüger den Tabellen 10, der Kreisliga A1 den BV Horst – Süd in Führung, Bilal Kilic glich in der 29. Minute aus.

Justin Lüger der in der Saison 2017/18 von der Hobby - Liga Bottrop III an die Fischerstraße kam, brachte sein Team in der 34. Minute erneut in Führung.

Aber nur eine Minute später glich Erol Kaloglu zum 2:2 aus, mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nachdem Seitenwechsel brachte der Abwehrspiel Emre Gökgöz in der 50. Minute Horst erneut in Führung.

Justin Lüger Erhöhte mit seinem dritten Treffer in der 60. Minute auf 4:2, Okan Isleyen der von Landesligist SV Horst-Emscher kam erzielte in der 65 das 5:2 und Serafettin Yigit stellte in der 84. Minute den 6:2 Endstand her.

Schiedsrichterin des Spieles war die 21-jährige Rebecca Delbeck vom FC Schalke 04.

So spielten sie:

BV Horst – Süd: Dominik Pietsch - Justin Wawoczny, Emre Gökgöz, Justin Baute, Okan Isleyen, Vetim Dana, Jeremy Tiller, Enes Okan Okyay, Justin Lüger, Emre Miyanyedi, Serafettin Yigit.

Trainer: Ibrahim Basatli:

ETUS 34 Gelsenkirchen. Andy Wobus - Abdullah Sahin, Erol Kaloglu, Umut Toklucu, Hassan El-Zein, Vilden Meta, Mourad El Fartoukh, Sadat Kasi, Bilal Kilic, Emmanuel Osadebe, Soner Ünlü.

Trainer. Tim Kämper

Am kommenden Wochenende 26. Januar. 2020 Empfangen die Horst Süder um 14:00 Uhr im Fürstenbergstadion zum Nachbarschaftsduell den in der Kreisliga B spielenden SV Horst Emscher 08 III.

Bereits um 11:00 Uhr findet an diesem Tag das Spiel der D1- Jugend des BV Horst- Süd gegen Firtinaspor Herne II statt.

Die D2 des BV Horst – Süd spielt bereits am Freitagabend. 24. Januar. 2020 auf der Sportanlage an der Welheimer Straße in Bottrop Wellheim gegen die D2 des Fußball-Club Bottrop.