Fünf Vereine im Bezirk Gelsenkirchen – West spielen in der Saison 2020/21 in der Gruppe A1. In der Saison 2019/2020 spielten neben SC Schaffrath, FC Horst 59, SuS Beckhausen und BV Horst Süd vier Mannschaften. In der neuen Saison kommt Preußen Sutum welche die Gruppe gewechselt haben hinzu.



Kreisliga A Gruppe 1

1 BV Rentfort II.

2 Adler Ellinghorst

3 YEG Hassel II.

4 SSV Buer II.

5 Eintracht Erle

6 FC Horst 59

7 SC Schaffrath

8 SuS Beckhausen

9 VFB Kirchhellen II.

10 Genclerbirligi Resse

11 BV Horst Süd

12 Preußen Gladbeck

13 F.S.M. Gladbeck

14 SV Zweckel II. -Aufsteiger KL B 1-

15 Westfalia Buer

16 VFL Grafenwald

17 Preußen Sutum -Gruppenwechsel-