Am Samstag. 03. Oktober. 2020 empfing das Team von Michael Haben und Oliver Reich in der Gruppe 4 im Heimischen Fürstenbergstadion an der Horster Fischerstraße YEG Hassel 2 zum Meisterschaftsspiel.

Mit 1:0 ging es in die Pause, in der zweiten Spielhälfte drehten die Horster auf, und am Ende hieß es 7:2 für die Haben/Reich Schützlinge.

Ergebnisse des 5. Spieltages:

BV Horst-Süd U13 1 - YEG Hasel 2 7:2

SV HORST-EMSCHER 08 U13 III - SV Zweckel III 5:0

Sus Schwarz-Blau Gladbeck 2 - SpVgg. Erle1919 U12 Nichtantritt HEIM

VfB Kirchhellen U13 IV - VfL Grafenwald U13 3:6

SSV Buer 07/28 U12 II

- BV RENTFORT U13II 2 1:0

Arminia Hassel ( 7ner) Spielfrei

Tabelle:

1. SSV Buer 07/28 U12 II 5 5 0 0 41-2 15

2. SV HORST-EMSCHER 08 U13 III 4 3 1 0 25-2 10

3. SpVgg. Erle1919 U12 4 3 1 0 12-5 10

4. BV Horst-Süd U13 1 4 2 1 1 12-6 7

5. VfL Grafenwald U13 5 2 1 2 25-23 7

6. BV RENTFORT U13II 2 3 2 0 1 19-2 6

7. VfB Kirchhellen U13 5 2 0 3 20-21 6

8. SV Zweckel III 3 1 0 2 4-8 3

9. Sus Schwarz-Blau Gladbeck 2 4 1 0 3 8-19 3

10. Arminia Hassel ( 7ner) 4 0 0 4 7-49 0

11. YEG HASSEL 2 5 0 0 5 2:48 0

7. Spieltag. 31. Oktober. 2020

VfL Grafenwald U13 - Sus Schwarz-Blau Gladbeck 2

SpVgg. Erle1919 U12 - SSV Buer 07/28 U12 II

BV RENTFORT U13II 2 - SV HORST-EMSCHER 08 U13 III

YEG HASSEL 2 - Arminia Hassel ( 7ner)

SV Zweckel III - BV Horst-Süd U13 1

VfB Kirchhellen U13 IV - Spielfrei