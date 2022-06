Nach dem tiefen Absturz 2021 in die Zweite Liga hat der FC Schalke 04 seine „Mission Wiederaufstieg“ innerhalb nur einer Spielzeit erfüllt. Die Gelsenkirchener Journalisten Norbert Neubaum, Frank Leszinski und Boris Spernol haben darüber ein umfangreiches und reich bebildertes Buch geschrieben, das soeben erscheinen ist.

Als dem FC Schalke 04 am 7. Mai 2022 durch den 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli der direkte Wiederaufstieg geglückt war, sprachen Interimstrainer Mike Büskens und Sportvorstand Peter Knäbel vom Ende einer „unglaublichen Reise“. „Die unglaubliche Reise des FC Schalke 04“ heißt nun das Buch, das sich mit dem direkten Wiederaufstieg der Königsblauen in der Saison 2021/22 und der Entwicklung des Vereins in dem Jahr nach der dramatischen Abstiegssaison beschäftigt.

Autoren haben den FC Schalke 04 auf allen Stationen der „unglaublichen Reise“ begleitet

Die Autoren Norbert Neubaum, Frank Leszinski und Boris Spernol sowie Fotograf Tim Rehbein haben Schalke auf allen Stationen dieser Reise begleitet. Die Journalisten, die auch die tägliche Schalke-Berichterstattung für unsere Zeitungen und Online-Portale produzieren, sind seit vielen Jahren Beobachter der Geschehnisse rund um die Blau-Weißen.

Auf 208, zum Teil bebilderten Seiten nehmen die Autoren die Leserinnen und Leser noch einmal mit auf diese Reise, die in der Tat aus mehreren Gründen „unglaublich“ war: Weil es vorher viele „Ungläubige“ gab, die Schalke das schnelle Comeback in der Ersten Liga nicht zugetraut hätten. Weil es im Gegenteil viele Befürchtungen gab, Schalke würde noch weiter nach unten „abschmieren“. Weil sich während der Saison die Aufstiegshoffnungen nicht unbedingt verfestigten und weil es zwischendurch so ganz „nebenbei“ noch eine Riesen-Baustelle wie die Trennung vom langjährigen Hauptsponsor gab.

Vom bitteren Abstieg bis zur meisterlichen Rückkehr in die Erste Liga“



Die „unglaubliche Reise“ beginnt in dem Buch mit Erinnerungen an das diffuse Bild, das Schalke im Frühjahr 2021 abgab. Sie nimmt Fahrt auf, als das Lächeln durch einen launigen Zwischenruf im Parkstadion wieder nach Schalke zurückkehrt. und führt durch die Berichte von 34 Spielen und wird „unterbrochen“ von „Querpässen“, die sich um die Hauptdarsteller und wichtigsten Ereignisse dieser Reise drehen, die dann am 16. Mai 2022 auf dem Rudi-Assauer-Platz an der Veltins-Arena endet, wo Schalkes Spieler mit ca. 20.000 Fans Aufstieg und Meisterschaft feierten.

Am Tag danach begann schon die neue Reise, nun wieder durch die Erste Liga. „Die unglaubliche Reise des FC Schalke 04“ erinnert aus der journalistischen Beobachter-Rolle auf eine selbst für Schalker Verhältnisse höchst ungewöhnliche – und am Ende erfolgreich - Saison.

Info: „Die unglaubliche Reise des FC Schalke 04 – vom bitteren Abstieg bis zur meisterlichen Rückkehr in die Erste Liga“ ist in der Edition:Ruhrwort erschienen. 208 Seiten, mehr als 100 farbige Fotos, ISBN 978-3981864656, Preis 22 Euro. Das Buch ist im gut sortieren Buchhandel erhältlich oder kann direkt beim Verlag bestellt werden.