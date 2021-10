Die Evangelische Familienbildungsstätte bietet ab Mittwoch, 27. Oktober, eine Spiel- und Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern von ein bis zwei Jahren in der Epiphanias-Gemeinde, Industriestraße 38, an. In einer überschaubaren Gruppe wird gemeinsam gesungen und gespielt. Altersgerechte Spiel- und Bewegungsangebote ermöglichen es den Kindern, auf Entdeckungsreise zu gehen. So entstehen erste Kontakte zu anderen Kindern und Eltern. Es entwickelt sich ein erstes gemeinsames Spiel. Für die Eltern besteht die Möglichkeit, ihr Kind in der Gruppensituation zu beobachten. Unter fachlicher Anleitung werden Erfahrungen ausgetauscht und Fragen zur aktuellen Entwicklung der Kinder besprochen.

Die insgesamt acht Treffen finden wöchentlich von 9.30 bis 11 Uhr statt und kosten 45 Euro.

Anmeldung und Information für Kurs 2175.2 unter www.diakonie-kreis-re.de/bildung/ev-familienbildungsstaette/ und Tel. 02365/924840.