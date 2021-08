Erster Heimsieg, 3:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Schalke und Grammozis können durchatmen.

Vor 25.000 Zuschauern in der VELTINS-Arena haben Simon Terodde mit einem Doppelpack und Marius Bülter den FC Schalke 04 am Samstag (28.8.) zu einem 3:1-Erfolg im NRW-Duell gegen Fortuna Düsseldorf geschossen. Für die Knappen war es im dritten Anlauf der erste Heimsieg in der laufenden Spielzeit. Fotos: Gerd Kaemper