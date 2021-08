Der TV Westfalia 1884 Buer e. V. eröffnet nach den Ferien wieder den Übungsbetrieb.

Da in Gelsenkirchen die Inzidenzstufe 2 zurzeit gilt, sind folgende Auflagen zu erfüllen:

· Außen ist kontaktfreier Sport ohne Personenbegrenzung erlaubt. Kontaktsport ist mit bis zu 25 Personen mit Negativtestnachweis und Rückverfolgung erlaubt.

· Innen ist kontaktfreier Sport mit Mindestabstand ohne Personenbegrenzung möglich. Kontaktsport ist mit bis zu 12 Personen erlaubt. Hochintensives Ausdauertraining (HIIT, Indoor-Cycling etc.) ist nicht erlaubt.

· Sport in Innenräumen ist nur mit Negativtestnachweis und Rückverfolgung erlaubt.

· Außen sind bis zu 1.000 Zuschauer (max. ein Drittel der Kapazität) ohne vorherigen Test erlaubt.

· Innen sind bis zu 500 Zuschauer möglich, wenn negative Testnachweise, ein Sitzplan und eine Sitzordnung, ggf. nach Schachbrettmuster vorliegen.

Die Auflagen wurden unseren Übungsleitern mitgeteilt und diese werden darauf achten, dass diese Auflagen auch eingehalten werden.