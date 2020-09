Der FC Schalke 04 hat Chef-Trainer David Wagner mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Auch die Co-Trainer Christoph Bühler und Frank Fröhling wurden am Sonntag 27. September. 2020 freigestellt.

„Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können. Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht“, erklärt Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation.

Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können.

Jochen Schneider

„Wir haben uns daher dazu entschlossen, den Weg des personellen Neuanfangs zu gehen. Diese Entscheidung ist uns trotz der enttäuschenden Ergebnisse alles andere als leichtgefallen. Mein Dank gilt David Wagner, Christoph Bühler und Frank Fröhling, die bis zu ihrer Freistellung jeden Tag alles dafür getan haben, um Schalke 04 wieder zurück in die Erfolgsspur zu bringen.“

Über die Nachfolge wird der FC Schalke 04 in den kommenden Tagen informieren.

Der 48-jährige David Wagner wurde 1971 in Frankfurt am Main geboren. Zur Saison 2019/20 übernahm Wagner die Bundesligamannschaft des FC Schalke 04 als Nachfolger des Interimstrainers Huub Stevens. Er unterschrieb einen Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2022. Unter Trainer Wagner spielte Schalke 04 eine starke Hinrunde, absolvierte jedoch anschließend 18 Bundesligaspiele in Serie ohne Sieg. Dieser Negativrekord ist einzigartig in der Vereinsgeschichte von Schalke 04.

In der Folgesaison setzte sich diese Serie weiter fort, nach einem 0:8 gegen den FC Bayern sowie einem 1:3 gegen Bremen stellte der Verein seinen Übungsleiter frei.

Quelle: https://schalke04.de/personal/fc-schalke-04-stellt-chef-trainer-david-wagner-frei/