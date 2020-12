Unter Einhaltung der Coronarichtlinien, mit großen Abständen und eingeschänkter Teilnehmerzahl hatte der Breitensportverein Gelsenkirchen sein Trainingsprogramm erweitert.

Damit wurden die neuesten Erkenntnisse im sport-medizinischen Bereich umgesetzt. Mit dem Faszien-Training wird das Bindegewebe gezielt trainiert, da sehr viele Sportverletzungen und Verspannungen in diesem Bereich entstehen. Gesunde und elastische Faszien sind darüber hinaus wichtig für das Wohlbefinden und einen gut trainierten Körper. Das Faszien-Training wurde eingebettet in das übrige Trainingsprogramm.

„Unsere Übungsleiter haben sich in diesem Bereich schulen lassen und verfügen damit auch über die notwendigen theoretischen Kenntnisse“, erläutert die jüngste BVG Übungsleiterin mit neuer ÜL-C- Lizenz Lisa Damrau das neue Trainingsprogramm. Daneben hat der Verein spezielle Sportgeräte, extra lange Faszienrollen, angeschafft, die das Training unterstützen sollen.

Für das neue Jahr richtet sich das Angebot an Sportler aller Altersklassen, sie sollten bitte eine Gymnastikmatte mit bringen und sich zum Training telefonisch anmelden.

Trainiert wird dienstags von 18 bis 20 Uhr mit Lisa und von 20 bis 22 Uhr mit Markus und donnerstags von 18 bis 20 Uhr mit Jürgen in der Erler Sporthalle an der Surkampstrasse. Demnächst auch wieder freitags von 19.30 bis 21 Uhr in der Hüller Sporthalle an der Hansastraße.

Der Verein bietet ein kostenloses Probetraining an. Kontaktaufnahme über Jürgen Kusmierz, Tel. 8722 69.