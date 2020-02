Nachdem die drei Vorrundenturniere um den Fußball – Hallenpokal des Fußball- Leichtathletik Verband Westfalen abgeschlossen sind, kämpfen am Sonntag, 16.Februar.2020 in der Halle Schürenkamp, an der Grenzstr.1, in Gelsenkirchen zehn Frauenteams um den Titel.

Titelverteidiger ist der VFL Bochum:

Gespielt wird in zwei Gruppen:

Gruppe A:

FC Donop/Voßheide

FC Iserlohn

SSV Buer 07/28

SSV Rhade

UFC Münster

Gruppe B:

DJK Wacker Mecklenbeck

FC Finnentrop

SV Thülen

SpVgg Herne-Horsthausen

VFL Bochum

Beginn des Turniers ist um 10:15 Uhr mit der Partie der Gruppe A zwischen SSV Buer 07/28 und dem SSV Rhade.

Das Finale ist für 16:00 Uhr vorgesehen.

Da am Morgigen Sonntag die Sportanlagen in Gelsenkirchen wegen einer Sturmwarnung gesperrt sind, ab in die Halle zum Frauenfußball.