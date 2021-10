Gelsenkirchen. Heute Abend um 20:24 Uhr wird das offizielle UEFA EURO 2024™ Logo der Stadt Gelsenkirchen im Berliner Olympiastadion der Öffentlichkeit präsentiert. Oberbürgermeisterin Karin Welge wird gemeinsam mit den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern der neun anderen Ausrichterstädte der UEFA EURO 2024™ vor Ort sein, um das Gelsenkirchener Logo symbolisch in Empfang zu nehmen. Parallel finden verschiedene Aktionen im Stadtgebiet statt und der Logo-Launch wird auf den städtischen Social Media-Kanälen begleitet.

Pünktlich zur Enthüllung des Logos in Berlin wird es auch in Gelsenkirchen zu sehen sein. Es lohnt sich, ab 20:24 Uhr einen Blick zum Hans-Sachs-Haus, dem Rathaus Buer, dem Musiktheater im Revier (MiR), dem Bildungszentrum, dem Kohlebunker im Nordsternpark sowie auf die städtischen Social Media-Kanäle und die Website zu werfen, denn dort wird das Logo präsentiert.

Mehr zur Präsentation des Gelsenkirchener UEFA EURO 2024™ Logos unter:

www.gelsenkirchen.de/uefaeuro2024

www.facebook.com/StadtGelsenkirchen/

www.instagram.com/stadtgelsenkirchen

www.twitter.com/_gelsenkirchen_