Am Sonntag, 4. Oktober, veranstaltet der Stadtsportbund Gelsensport gemeinsam mit dem Bürgerverein Rotthausen den Gelsenkirchener Wandertag 2020.

Treffpunkt ist der Ernst-Käsemann-Platz

„Der Wandertag hat eine lange Tradition. Wir freuen uns, dass wir ihn bereits zum 33. Mal in Folge anbieten können. Bürger sind herzlich eingeladen, kostenlos an den geführten Wanderrouten teilzunehmen“, so Gelsensport-Präsident Jürgen Deimel.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Ernst-Käsemann-Platz in Rotthausen. Zwei geführte Wanderrouten mit unterschiedlichen Streckenlängen fordern alle Beteiligten heraus: Um 10.30 Uhr beginnt die Zehn-Kilometer-Strecke, die Fünf-Kilometer-Runde startet um 10.45 Uhr. Für alle Teilnehmer gibt es im Ziel ein kostenloses Lunchpaket.

Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Lage wurde die Teilnehmendenzahl bei der Veranstaltung nochmals reduziert: Maximal 80 Personen können mitwandern. Alle sind dazu angehalten, den notwendigen Mindestabstand zueinander einzuhalten.

Mund-Nase-Schutz bitte nicht vergessen

Eine Registrierung vor Ort ist erforderlich. Es wird darum gebeten, einen Mund-Nase-Schutz mitzubringen. Dieser ist für die Registrierung, die Nutzung der Toiletten sowie bei der Ausgabe des Lunchpakets erforderlich. Für Rückfragen steht Georg Gerecht des Bürgervereins Rotthausen zur Verfügung unter Telefon 12292.