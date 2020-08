Monika Gärtner-Engel, Kandidatin für AUF Gelsenkirchen in Horst Nord schreibt dazu:

Landauf landab haben die Hallenbäder, ja sogar Saunen wieder geöffnet. Nur nicht das Hallenbad Horst! Warum nicht?

Viele gute Gründe sprechen dafür, es mit einem guten Hygienekonzept wieder aufzumachen: für viele Frühschwimmer ist es das Lebenselixier. Schule hat wieder begonnen und wohl dosierter Schwimmunterricht ist jetzt genau das Richtige, gerade als Ausgleich zu dem anstrengenden Unterricht mit Masken.

Nicht zuletzt haben die heißen Tage den großen Bedarf an dem kühlen Nass bewiesen. Was also spricht dagegen? Allenfalls nicht zu akzeptierende Kostenberechnungen, dass ein kleines Bad zu öffnen zu teuer ist!