In der 2. Zwischenrunde der ersten Mannschaften gab es keine großen Überraschungen

Am Freitagabend 03. Januar. 2020 setzten sich in der zweiten Zwischenrunde im Sportzentrum Schürenkamp in der Gruppe 3 „Automobile Basdorf“ SSV Buer 07/28 als Tabellenerster und Westfalia 04 Gelsenkirchen als Tabellen zweiter durch.

Und in der Gruppe 4 „Privatbrauerei Jacob Stauder“ konnte überraschend die DJK BW Gelsenkirchen in der Tabelle sich vor die Viktoria Resse setzen.

SV Heßler 06 konnte sich als Drittbester beider Gruppen für das Finale am Sonntag 05. Januar. 2020 qualifizieren.

Gruppe 3 „Automobile Basdorf“

Westfalia 04 Gelsenkirchen

SSV Buer 07/28

SV Heßler 06

Eintracht Erle 1928

Ergebnisse der Gruppe „Automobile Basdorf“

SSV Buer 07/28 - Eintracht Erle 1928 4:2

Westfalia 04 Gelsenkirchen - SV Heßler 06 6:5

SSV Buer 07/28 - Westfalia 04 Gelsenkirchen 8:1

SV Heßler 06 - Eintracht Erle 1928 4:2

Eintracht Erle 192 - Westfalia 04 Gelsenkirchen 1:3

SV Heßler 06 - SSV Buer 07/28 3:3

Tabelle Gruppe „Automobile Basdorf“

1. SSV Buer 07/28 15:6 7

2. Westfalia 04 Gelsenkirchen 10:14 6

3. SV Heßler 06 12:11 4

4. Eintracht Erle 1928 5:11 0

Gruppe 4 „Privatbrauerei Jacob Stauder“

Viktoria Resse 75

DJK Blau Weiss Gelsenkirchen

VFL Resse 08

DJK Adler Feldmark



Ergebnisse Gruppe 4 „Privatbrauerei Jacob Stauder“

DJK Blau Weiss Gelsenkirchen - DJK Adler Feldmark 3:1

Viktoria Resse 75 - VFL Resse 08 5:3

DJK Blau Weiss Gelsenkirchen - Viktoria Resse 75 3:2

VFL Resse 08 - DJK Adler Feldmark 4:4

DJK Adler Feldmark - Viktoria Resse 75 1:7

VFL Resse 08 - DJK Blau Weiss Gelsenkirchen 4:4

Tabelle: „Privatbrauerei Jacob Stauder“

1. DJK Blau Weiss Gelsenkirchen 10:7 7

2. Viktoria Resse 75 14:7 6

3. VFL Resse 08 11:13 2

4. DJK Adler Feldmark 6:14 1

Sonntag.05.Januar.2020 Finalrunde 1. Senioren ab 12:00 Uhr

Gruppe 1. „Automobile Basdorf“

Erler SV 08

SSV Buer 07/28

SV Horst – Emscher 08

Viktoria Resse 75

BV Horst – Süd 1962