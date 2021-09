Aufgrund der Corona Pandemie konnten im letzten Jahr und im März dieses Jahres keine ordentliche Jahreshauptversammlung abgehalten werden. So standen am 18. August 2021 im TC Rot-Gelb Horst an der Sandstraße zwei Versammlungen für die Geschäftsjahre 2019/2020 und 2020/2021 an. Die Veranstaltung konnte unter freiem Himmel abgehalten werden.

Auf der Tagesordnung standen neben den Berichten des 1. Vorsitzenden und den sportlichen Rückblicken der Sport- und Jugendwarte und den Finanzberichten der Kassierer/-in auch die Wahlen des kompletten Vorstandes.

Zum Auftakt der Versammlung wurden 5 Vereinsmitglieder für ihre 50- bzw. 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Der 1. Vorsitzende, Edwin Tarhaus, hob in seinem Bericht besonders die positive Entwicklung der Mitgliedszahlen im TC Rot-Gelb Horst hervor und lobte den Einsatz vieler Vereinsmitglieder bei den Instandsetzungsaktionen im Frühjahr.

Zur Wiederwahl wurden folgende Kandidaten aufgestellt und einstimmig wiedergewählt:

Edwin Tarhaus 1. Vorsitzender

Karla Hermann 2. Vorsitzende

Thomas Klemann Sportwart

Matthias Krüger Jugendwart

Uschi Steigleder 1. Kassiererin

Peter Brauer 2. Kassierer

Wolfgang Grünheid Schriftführer

Der Mitgliederversammlung war die Jugendversammlung vorausgegangen, bei der Matthias Krüger als Jugendwart vorgeschlagen und Paul Brandt als Jugendsprecher gewählt wurde.