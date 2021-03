Torhüter Enes Kurt hat seinen Vertrag bei uns um ein weiteres Jahr verlängert.

Wir freuen uns sehr, dass unsere Nummer 1 auch weiterhin zwischen unseren Pfosten steht! Enes zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich freue mich, dass ich weiter ein Teil der Horst 08-Familie sein darf. Ich fühl mich im Verein richtig wohl und danke dem Vorstand und dem neuen Trainer für das Vertrauen! Ich hoffe auf eine gute und erfolgreiche Saison.“

Ramadan Ibrahim verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Der 27-jährige ist im Sommer von Firtinaspor Herne an den Schollbruch gekommen und freut sich auf die ein weiteres gemeinsames Jahr.

Ramadan zu seiner Verlängerung: „Ich habe mich dazu entschieden, ein weiteres Jahr in Horst zu bleiben, weil ich ein gutes Gespräch mit dem Vorstand und dem neuen Trainer hatte. Viele gute Jungs bleiben und ich fühle mich hier in Horst sehr wohl! Durch die Unterbrechung der Saison konnte ich leider noch nicht wirklich zeigen, was ich draufhabe und deswegen bin ich noch lange nicht fertig hier!“

Gianluca Ciaramitaro bleibt auch weiterhin ein 08er.

Der 18-jährige hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert.

Wir freuen uns sehr, dass ein Ur-Horster wie Gianluca bei uns bleibt. Spieler wie Gianluca stehen genau für unsere Philosophie!

Gianlucas Statement zur Vertragsverlängerung: „Es hat sich einfach richtig angefühlt zu verlängern, weil alles gepasst hat. Die sportliche Leitung ist frühzeitig auf mich zugekommen und hat mit mir geredet und diese Gespräche waren sehr positiv. Außerdem kenne ich den neuen Trainer aus der Jugend und habe auch unter ihm trainiert. Der ausschlaggebende Punkt war allerdings, dass die Mannschaft super drauf ist und ich mich total wohl fühle.“

Okan Isleyen verlängert seinen Vertrag beim SV Horst 08.

Seit über 15 Jahren ist Okan schon ein 08er und wird es auch weiterhin bleiben. Wir freuen uns über seine Vertragsverlängerung!

Okan zu seiner Vertragsverlängerung: „In Horst bin ich schon seit über 15 Jahren, es passt hier alles. Ich habe den Vertrag verlängert, da wir eine Top-Mannschaft sowohl charakterlich als auch fußballerisch sind. Auch wenn es Interesse von anderen Mannschaften gab, war es keine schwere Entscheidung mich für Horst 08 zu entscheiden.“

Umut Muslubas verlängert bei Horst 08 und wird sein erstes richtiges Seniorenjahr bei seinem Jugendverein machen.

In diesem Jahr konnte er Coronabedingt leider weniger Erfahrungen als geplant sammeln. Desto mehr freuen wir uns auf ein neues gemeinsames Jahr mit mehr Spielen.

Umut verlängert: „Ich freue mich bei meinem Jugendverein, bei dem ich jetzt schon sechs Jahre spiele, ein weiteres Jahr zu verlängern und meine Entwicklung hier weiter fortzusetzen. Ich freue mich schon auf die nächste Saison.“

Melih Incebacak verlängert seinen Vertrag bei 08 und bleibt weiterhin ein Torhüter unserer 1. Mannschaft.

Wir freuen uns, dass mit Melih das Trio der drei Jugendspieler um Gianluca und Umut, die im Sommer frühzeitig hochgezogen worden sind, komplett verlängert hat.

Melih zu seiner Verlängerung: „Ich freue mich sehr auf mein erstes richtiges Seniorenjahr bei meinem Jugendverein Horst 08. Da ich diese Saison ein paarmal bei den Senioren schnuppern durfte, freue ich mich umso mehr ein fester Bestandteil des Teams zu werden -zumal ich mich hier auch sehr wohl fühle. Ich hoffe, ich kann mich hier so gut es geht weiterentwickeln und viele Erfahrungen sammeln. Auf eine erfolgreiche Saison!“

Mo Bouachria verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Als siebter verlängert unsere Nummer 7. Mo ist ein wichtiger Teil unseres Teams und engagiert sich nebenbei auch im eSports-Bereich von uns. Wir freuen uns, dass Du Dich für uns entschieden hast.

Mos Statement zur Verlängerung: „Ich bin bei Horst 08 geblieben, weil ich mich einfach wie zuhause bei Horst 08 fühle. Ich verstehe mich mit den Jungs aus der Mannschaft gut und wenn man auf die Anlage kommt, fühlt man sich einfach wohl.

Außerdem bin ich halt mega oft verletzt gewesen bisher und versuche dem Verein noch was zurückzugeben.“

Roith alias Disco bleibt ein 08er. Der Stürmer verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Wir freuen uns sehr, dass er an Bord bleibt. Pascal ist auch neben dem Platz ein wichtiger Teil der Mannschaft und integriert sich optimal in das Vereinsleben.

Pascal zu seiner Verlängerung: „Ich bin seit 2011 im Verein und fühle mich immer noch sehr wohl. Die Mannschaft ist fußballerisch und charakterlich super, deshalb musste ich nicht lange überlegen, ob ich den Vertrag verlängere. Ich freue mich auf die neue Saison.“

Chris Lantermann bleibt seinem Heimatverein treu und verlängert seinen Vertrag bis Juni 2022.

Wir freuen uns, dass der frisch gebackene Vater weiterhin unserer 1. Mannschaft erhalten bleibt.

Lanti zu seiner Vertragsverlängerung: „Ich bleibe Horst schon über 20 Jahre treu. Wir sind eine super Mannschaft. Ich fühle mich wohl und denke, dass wir gemeinsam viel erreichen können. Meiner Leidenschaft kann ich in Horst 08 optimal nachgehen.“

Neuzugang Emre Furuncu wechselt vom Westfalenligisten YEG Hassel an den Schollbruch.

Der 19-jährige Maschinenbaustudent unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2022 und verstärkt unser Team in der Offensive.

Emre spielte in der U17 für Wattenscheid 09, in der U19 für DJK TuS Hordel und im Seniorenbereich sammelte er seine ersten Erfahrungen bei Hordel und YEG Hassel. Der Gelsenkirchener ist ein Offensiv Allrounder und spielt auf der 8, 10 oder in der Spitze. Herzlichen Willkommen auf dem Schollbruch, Emre!

Emre zu seinem Wechsel: „In der U19 bei Hordel konnte ich bereits mit Marcel zusammenarbeiten und freue mich jetzt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Horst.“ Für Marcel ist Emre ein Spieler mit sehr viel Potenzial: „Mit Emre habe ich in der U19 bei Hordel erfolgreich zusammengearbeitet. Emre gehörte zu den Leistungsträgern der Mannschaft und bringt eine Menge Potenzial mit, der nun den nächsten Schritt gehen kann. Zudem passt Emre perfekt zu unserer Philosophie auf junge Spieler zu setzen, die hungrig sind und nach oben wollen.“

Sandro Leimbruch verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Wir freuen uns, dass der sympathische Außenstürmer uns erhalten bleibt.

Sandros Statement zu seiner Verlängerung: „Ich bleibe in Horst, weil ich mich damals schon sehr wohl gefühlt habe und wir auch jetzt wieder eine super Truppe haben, wo es einfach Spaß macht zu zocken. Deswegen freue mich auf die weitere Zeit in Horst und hoffe, dass ich jetzt nach meinen Verletzungen endlich wieder durchstarten kann, um den Verein noch weiter nach oben zu bringen.“

Kapitän Aygün Köstekci bleibt an Bord.

Wir freuen uns, dass mit Aygün ein weiterer Spieler der aktuellen Mannschaft mit 08er Blut auch in der kommenden Saison bei uns bleibt.

Aygün zu seiner Verlängerung: „Ich freue mich, weiterhin für Horst 08 zu spielen. Bei 08 fühle ich mich sehr wohl und zuhause. Die ausschlaggebenden Punkte für meine Verlängerung waren neben dem optimalen Umfeld zum einen, dass die Gespräche mit der sportlichen Leitung und auch mit dem neuen Trainer Marcel Radke durchweg positiv waren, und zum anderen, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist und sich auch neben dem Platz viele Freundschaften entwickelt haben. Das wichtigste für mich ist, dass wir ein gutes Team sind, was zusammenhält und viel Spaß und Erfolg hat.“

Samir Bouachria kehrt zum Schollbruch zurück und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30.06.2022. Willkommen zurück, Samir!

Der 22-jährige Linksverteidiger spielte sowohl in unserer A-Jugend als auch in den Senioren bevor er zur Saison 2019/2020 zur Spvgg. Erkenschwick in die Westfalenliga wechselte. Nach zwei Jahren zieht es ihn nun wieder zurück zu uns. In der kommenden Saison werden beide Bouachrias wieder vereint für uns kämpfen.

Samir zu seiner Rückkehr nach Horst: "Ich habe mich für Horst 08 entschieden, weil ich den Verein sowie den Trainer von damals kenne und mich immer sehr wohl gefühlt habe. Ich hoffe, dass ich dem Team weiterhelfen kann und wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison absolvieren können."

Auch der zukünftige Chef-Trainer Marcel Radke freut sich: "Samir war ein Wunschspieler von mir, da wir bereits jahrelang gemeinsam erfolgreich in der Jugend zusammengearbeitet haben. Neben seiner fußballerischen Qualität ist er auch menschlich top. Besonders freut es mich, dass Samir sich trotz höherklassigen Angeboten für uns entschieden hat. Das zeigt, wie wichtig ein gutes Team und Umfeld ist und nicht allein die Ligazugehörigkeit ausschlaggebend ist."