Der TV Westfalia Buer startet nach den Herbstferien eine neue Turngruppe für Kinder im Alter von 4- 6 Jahren. Mädchen und Jungen, die Freude an kooperativen Spielen und allgemeiner Bewegung haben und spannendes, abwechslungsreiches Erlebnisturnen kennenlernen möchten, sind am Freitag, den 29.10.21 um 15:30 Uhr an der Turnhalle der Pfefferackerschule herzlich willkommen.