GE-Buer. Am Wochenende, 4. bis 5. September, fanden die zweiten Deutschen Einzelstrecken Meisterschaften mit rund 130 Athleten in Berlin statt. Der Titel des deutschen Meisters und der deutschen Meisterin wurden insgesamt in sechs Einzel- und fünf Mannschaftsdisziplinen verteilt. Für die DLRG Gelsenkirchen-Buer konnte sich Nils Mündelein bereits vorab in drei Disziplinen für die Wettkampfteilnahme qualifizieren.

Titel geht nach Gelsenkirchen

Bereits im Vorlauf der Disziplin 100 Meter Kombinierte Rettungsübung zeigt Nils Mündelein, dass er den Trainingsausfall in der Corona Pandemie sehr gut verkraftet hat. Als Vorlaufschnellster tritt er im Finale mit der Hoffnung auf eine Medaille an, wächst über sich hinaus und gewinnt mit neuer persönlicher Bestzeit die Goldmedaille.

Doch nicht nur in dieser Disziplin war Mündelein erfolgreich. Beim 50-Meter-Retten einer Puppe belegte er den fünften Platz und auch auf 200-Meter-Hindernisschwimmen gelang es ihm eine neue Bestzeit aufzustellen.

Folgende Wettkämpfe

Das Wettkampfjahr der DLRG Gelsenkirchen-Buer ist noch nicht zu Ende. Geplant sind noch die Teilnahme bei den Landesfreiwassermeisterschaften der Länder Nordrhein und Westfalen, die noch im September stattfinden, sowie die Teilnahme am Orangecup (Niederlande) und am internationalen Pool Meeting (Belgien).