Spitzensportler, Talente und jede Menge Party: Schalke feierte einmal mehr die Stars des Biathlons in der Arena - und verschaffte Laura Dahlmeier einen emotionalen Abschied von diesem Sport. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht noch einmal vorne mitzumischen und meinen Abschied vor so einer grandiosen Kulisse feiern zu können", sagte Laura, die bei ihrer letzten Runde Tränen in den Augen hatte, selbst.

Sieger war aber am Ende - nach einem souveränen Auftritt in der Verfolgung - das Team aus Norwegen mit Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjastad Christiansen.

Noch auf Platz zwei liegend übergab Laura Dahlmeier an ihren Team-Kollegen Philipp Nawrath, der ganz kurzfristig für den erkrankten Erik Lesser einsprang und sein letztes Schießen fehlerfrei absolvierte und die letzte Runde immer noch auf Platz zwei liegend antrat. Doch auf der Piste rund um die Arena ging Nawrath die Puste aus und er musste den Ukrainer Dmytro Pidruchnyi und den Franzosen Antonin Guigonnat noch an sich vorbeiziehen lassen. Den Emotionen rund um die Verabschiedung von Laura Dahlmeier, die alles gewonnen hat, was man im Biathlon gewinnen kann, tat das keinen Abbruch: Die 26-Jährige wurde einfach nur gefeiert - auch auf Platz vier.

Den ersten Sieg eines norwegischen Teams seit 2006 bejubelten die 46.412 Besucher: Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjastad Christiansen kamen nach starker Lauf- und Schießleistung in der Verfolgung als Erste bei der Joka Biathlon World Team Challenge 2019 durchs Ziel. Schon nach dem ersten Rennen lagen Roeiseland und Christiansen in Schlagdistanz zu den Titelverteidigern aus Italien, die den Massenstart noch für sich entscheiden konnten. Am Ende siegte jedoch Team Norwegen mit einem souveränen Vorsprung.

WTC-Cheforganisator Herbert Fritzenwenger zeigte sich begeistert: „Ausverkauftes Haus, der Abschied der besten deutschen Biathletin der letzten Jahre und fantastische Stimmung unter den Fans – so wünsche ich mir einen besonderen Biathlontag auf Schalke.“

Beim Wettkampf der Nachwuchs-Athleten wurde das Starterfeld dieses Jahr zum ersten Mal mit internationalen Teams erweitert. Beim Auftakt der Talent Team Challenge sicherten sich Camille Bened und Sebastien Mahon den ersten Platz vor den beiden besten deutschen Teams mit Lisa Spark und Philipp Lipowitz sowie Sabrina Braun und Vorjahressieger Julian Hollandt.

Der Vorverkauf für die JOKA Biathlon Word Team Challenge 2020 beginnt am 15. Januar 2020.

Das komplette Endergebnis der Joka Biathlon Team Challenge 2019:

1. Marte Olsbu Roeiseland / Vetle Sjastad Christiansen (NOR)

2. Anastassija Merkuschyna / Dmytro Pidruchnyi (UKR) +25.7

3. Anais Bescond / Antonin Guigonnat (FRA) +32.5

4. Laura Dahlmeier / Philipp Nawrath (GER) +33.1

5. Dorothea Wierer / Lukas Hofer (ITA) +1:03.4

6. Lisa Theresa Hauser / Felix Leitner (AUT) +1:03.9

7. Lena Haecki / Benjamin Weger (SUI) +1:04.3

8. Marketa Davidova / Michal Krcmar (CZE) +1:10.5

9. Denise Herrmann / Benedikt Doll (GER) +1:48.2

10. Ekaterina Yurlova-Percht / Matvey Eliseev (RUS) +2:50.1