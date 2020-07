Am Donnerstag. 23. Juli.2020 findet von 16.00 bis 18.00 Uhr an der Sportanlage Lüttinghof, Lüttinghofstraße 3, in Gelsenkirchen eine Sprechstunde zur Bürger*innenbeteiligung statt.

Kommt vorbei und teilt uns eure Wünsche und Ideen für die neue Sportanlage mit!

In den kommenden Jahren soll die Sportanlage im Rahmen der Stadtteilerneuerung grundlegend umgebaut werden. Ziel ist es, die Anlage noch mehr für die Öffentlichkeit zu öffnen und auch die Möglichkeiten für die ansässigen Sportvereine zu verbessern.

Ihr habt keine Zeit persönlich vorbei zu kommen? Dann nehmt stattdessen an der Online-Befragung teil

https://www.gelsenkirchen.de/de/infrastruktur/stadtplanung/stadterneuerung_gelsenkirchen/hassel.westerholt.bertlich/sportanlage_luettinghof.aspx