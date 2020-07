Minigolf: Neue Titelträger in allen Kategorien, BGC Oberhausen I gewinnt den 1. Daria Kamke Gedächtnis Cup

Die 4. offenen Duisburger Stadtmeisterschaften im Minigolf sind trotz aller Boykott-Versuche durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg problemlos über die Bühne gegangen. Ausgetragen wurden sie in Gelsenkirchen, nachdem die Wirtschaftsbetriebe Duisburg sich eine Woche vor der Austragung ohne Nennung von Gründen quer gestellt hatten, diese wie geplant und vorbereitet auf der Anlage in Duisburg-Homberg stattfinden zu lassen. Sport in Duisburg ? Ohne uns, so die Meinung der Wirtschaftsbetriebe in Duisburg. Der um Hilfe gebetene Stadtsportbund Duisburg verwies darauf, dass es ja wohl noch geklappt habe und bat um Abrechnung seiner Fördergelder für eine Stadtmeisterschaft Duisburg in einer anderen Stadt.

Das Turnier hingegen verlief weitaus weniger peinlich.

Zum Glück erhielt der BGC Oberhausen e. V. als erneuter Ausrichter in Gelsenkirchen-Buer die Möglichkeit, dort kurzfristig das Turnier auszutragen. Sehr positiv: 29 der 30 gemeldeten und größtenteils Duisburger Teilnehmer folgten dem Ruf des Vereines am frühen Sonntag morgen auch bis nach Gelsenkirchen. Um 10:20 Uhr ging es dann nach einer Gedächtnis-Präsentation für die vor genau einem Jahr im Alter von nur 20 Jahren verstorbene Jugendwartin des Vereins, Daria Anasthasia Larissa Christa Kamke, auf die Bahnen.

Oliver Schuster vom gastgebenden BGC Oberhausen e. V., bereits Sieger in 2017 und 2018, gab von der ersten Runde an den Ton vor. Deutlich war ihm anzumerken, dass er seiner Frau den im letzten Jahr etwas unerwartet errungenen Titel wieder abnehmen wollte. Hoch konzentriert, trotz Oberschiedsrichter-Funktion, Turnierleitung und dauernder Ansprechpartner bei den vielen kleinen Fragen überzeugte er auf der schwierigen ehemaligen Turnieranlage mit einer roten Runde 1 (32) und einer weiteren roten Runde 3 (34). Die 40 in Runde 2 änderten nichts am roten Gesamtergebnis von 106 (Schnitt 35,3). Bedenkt man die Umstände von 7 Jahren Abstinenz auf der Anlage und kaum Trainingsmöglichkeiten aufgrund des kurzfristigen Duisburger Trittes in den Allerwertesten des Vereins, eine ganz hervorragende Leistung.

Seine Frau Alexandra hingegen kam nicht in die richtige Spur. Die immer wieder nötigen Regenunterbrechungen waren auch nicht dafür geeignet. Eine 124 (41, 47, 36) ließen sie 18 Schlag hinter ihrem Mann auf dem zweiten Platz ins Ziel kommen. Bei den Vereinsspielern auf den weiteren Plätzen Rene Jakob mit 131 (42, 47, 42), dann Jerome Jakob mit 132 (44, 44, 44) und etwas überraschend der wesentlich stärker eingeschätzte Heinz Isbaner mit 145 (43, 52, 50).

Die Herren-Wertung der Hobbyspieler gewann Jörg Schuster aus Essen mit einer mehr als hervorragenden 143 (43, 45, 55) vor dem Heimspieler Klaus Kolodzei mit 153 (49, 55, 49) und Dirk Saam aus Duisburg mit 156 (44, 58, 54).

Bei den Damen stand Susanne Thamm aus Großenbaum mit großen Abstand ganz oben auf dem Treppchen, 164 (61, 52, 51), dahinter Petra Kober mit 180 (56, 66, 58), gefolgt von Janine Adler aus Homberg mit einer 190 (65, 72, 53)

In der gemischten Schüler-/Jugendwertung setzte sich erwartungsgemäß der Jugendliche Kay Reichenwallner einen Tag vor seinem 18. Geburtstag gegen die jüngere Konkurrenz durch. Am Ende stand eine 181 (61, 63, 57) auf dem Spielzettel. Etwas überraschend die erst 11jährige Mara Thamm dann auf dem 2. Platz. Es gelang eine unter dem Strich für diese Altersklasse hervorragende 194 (72, 68, 54). Vor allem in der 3. Runde ein Ergebnis, das viele der Erwachsenen gerne erreicht hätten. Die große Schwester Alina wurde auch auf Abstand gehalten. Hier wurde es eine 198 (70, 62, 68). Auf den weiteren Plätzen dann Till Lerche mit 209 und Jeremy Lindenzweig mit 223.

Den zum Gedenken an die verstorbene Jugendwartin zum ersten Mal ausgespielten Daria Kamke Gedächtnis Cup gewann das Team vom BGC Oberhausen I in der Besetzung Alexandra Schuster, Oliver Schuster und Heinz Isbaner mit 375 Schlag und einem Vorsprung von 31 Schlag vor BGC Oberhausen II in der Besetzung Rene Jakob, Jerome Jakob und Jörg Schuster. Platz 3 ging hier an Team Bob (Hans-Jürgen Herhold, Petra Kober, Olaf Hünniger) mit 503 Schlag.

Gegen 19:30 Uhr war man dann „durch“ und es ging ans große Aufräumen. Ein ausdrückliches „Danke schön“ von Vereinsseite noch einmal an die Betreiber der wunderschönen Anlage im Berger Feld, wir haben uns willkommen gefühlt und würden uns über eine weitere Zusammenarbeit wirklich sehr freuen.

Der Ausrichter denkt zudem anhand des unsportlichen und unprofessionellen Verhaltens der Wirtschaftsbetriebe und der Stadt Duisburg nunmehr darüber nach, ab dem nächsten Jahr die offenen Gelsenkirchener Stadtmeisterschaften auszurichten. Sportwartin Alexandra Schuster kündigte auf jeden Fall entsprechende Sondierungsgespräche mit der Stadt Gelsenkirchen an, inwiefern man dort Interesse an Stadtmeisterschaften im Randsportbereich hat. Duisburg hat ja hier bereits nach drei sehr erfolgreichen Veranstaltungen weitergehendes Desinteresse gezeigt.

(c) der Bilder: BGC Oberhausen e. V., Sascha Thamm (seine beiden Töchter), Hans-Jürgen Herhold und Minigolfanlage Berger Feld