Rot-Weiß Buer ganz oben

Mut, Kraft, Gleichgewicht und Koordination sind Voraussetzungen für jeden Boxsportler. Diesmal ging es nicht in den Boxring, sondern bei wunderschönem Herbstwetter in den Kletterwald nach Haltern. Insgesamt kletterten 13 mutige Sportler und Sportlerinnen in schwindelerregender Höhe von Baum zu Baum oder es ging mit der Seilbahn bergab. Vor allem die Partner-Parcours dienten der Stärkung der Teamfähigkeit.

Abgerundet wurde das Event mit einer Currywurst im nahegelegenen „Jupps Erlebnisbiergarten“.