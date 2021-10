Die Lizenzspielermannschaft des FC Schalke 04 wird an der Türkischen Riviera den Grundstein für den zweiten Saisonteil legen. Von Montag, 03. Januar, bis Sonntag, 09. Januar 2022, absolviert das Team von Chef-Trainer Dimitrios Grammozis ein einwöchiges Trainingslager in Belek - präsentiert von GAZPROM. Während des Aufenthalts an der südlichen Mittelmeerküste ist mindestens ein Testspiel geplant.

Der Verein prüft derzeit, inwieweit Anhänger die Mannschaft – auch vor dem Hintergrund der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen – nach Belek begleiten können. Sobald verbindliche Informationen vorliegen, wird die Abteilung Fanbelange auf schalke04.de sowie auf ihren Social-Media-Kanälen darüber informieren.

Zweiter Saisonteil beginnt eine Woche nach der Rückkehr

Am Wochenende nach der Rückkehr aus der Türkei empfangen die Knappen im ersten Zweitliga-Spiel des neuen Kalenderjahres Holstein Kiel in der VELTINS-Arena. Die zeitgenaue Ansetzung der Begegnung des 19. Spieltags steht noch aus.