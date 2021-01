Am Sonntag schoss Frankfurt-Rückkehrer Luka Jovic die Eintracht als Einwechselspieler mit einem Doppelpack zum 3:1-Sieg gegen Schalke. Auf einen solchen Knalleffekt darf man nun auch beim Tabellenletzten aus Gelsenkirchen beim Spiel am Mittwoch gegen den 1.FC Köln (bereits ab 18.30 Uhr) im Bezug auf Klaas-Jan Huntelaar hoffen.

Der 37-Jährige absolvierte bei seinem neuen alten Arbeitgeber am Montagabend den Medizincheck. Anschließend stimmte sein Verein Ajax Amsterdam "mit Kopfschmerzen", wie die niederländische Zeitung "De Telegraaf" schreibt, dem Wechsel zu.

Beim 1:0-Erfolg von Ajax über Feyenoord Rotterdam am Sonntag stand Huntelaar bereits nicht mehr im Kader, offiziell aus Verletzungsgründen. Wohl eher eine "taktische Auszeit", um jedes Verletzungsrisiko im Spiel vor dem eingestielten Wechsel auszuschließen. Am vorherigen Donnerstag hatte er als Joker mit zwei Treffern für den 3:1-Auswärtssieg Ajax´bei Twente Enschede gesorgt, seine Tore 120 und 121 für Amsterdam in der Eredivisie.

Nun bauen die Blauen darauf, dass der Mittelstürmer seine Bilanz in der Bundesliga ausbaut. Für S04 traf Huntelaar zwischen 2010 und 2017 insgesamt 82 Mal, zuletzt am 23. April 2017 beim 1:1 daheim gegen RB Leipzig. Ein Kennenlernen der Mannschaft war für den "Hunter" aufgrund zeitlicher Enge naturgemäß kaum möglich. So wird der Hoffnungsträger zunächst maximal als Einwechselspieler nominiert.

Mit der verdienten Niederlage in Frankfurt sackte Schalke wieder auf den letzten Tabellenplatz ab, da der FSV Mainz 05 bei Borussia Dortmund Unentschieden spielte. Beide haben sieben Punkte auf dem Konto. Auf dem Relegationsplatz 16 steht der 1.FC Köln, zwölf Zähler auf der Habenseite. Abstiegskampf pur also in der Arena. Trainer Christian Gross spricht von einem "Marathon" auf dem Weg zur Rettung. Damit dieser noch zu einem erfolgreichem Abschluss kommt, stehen er und seine Mannschaft ohnehin unter Druck - gegen Köln sicher noch etwas mehr. Mit einem Dreier rücken die Blauen bis auf zwei Punkte an den FC heran. Den umgekehrten Fall will sich kein Schalke-Sympathisant ausrechnen und lieber von der Hoffnung auf Huntelaar leben. "Mach´s noch einmal wie am letzten Donnerstag, Hunter!"

Beim letzten Heimsieg gegen die Kölner vor bald zehn (!) Jahren traf Huntelaar übrigens am 13. August 2011 dreimal, am Ende stand es 5:1.