Schalke verliert 0:3 gegen Leverkusen.

Der FC Schalke 04 hat sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen verloren. Die Werkself setzte sich am Sonntag (6.12.) mit 3:0 in der VELTINS-Arena durch. Malick Thiaw unterlief dabei ein Eigentor (10.), zudem waren Julian Baumgartlinger (67.) und Patrik Schick (78.) für die Gäste erfolgreich. Steven Skrzybski vergab in der 72. Minute einen Foulelfmeter. Fotos: FC Schalke 04