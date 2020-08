Die Eltern „bewegten“ sich in der Sporthalle und absolvierten eine Gymnastikeinheit. Als Ferienangebot hat Gelsensport den „Open Thursday“ – ein offenes, kostenloses und inklusives Bewegungsangebot für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren – zum vierten Mal angeboten. Dabei standen drei Stunden Bewegung, Spiel und Sport an der frischen Luft auf dem Programm. Erstmalig gab es beim vierten Termin dazu parallel eine Elternveranstaltung in Kooperation mit der AWO zur „Wunderwaffe Bewegung“. Hierbei wurde den Eltern nicht nur die Wichtigkeit von regelmäßiger Bewegung für die geistige und körperliche Entwicklung ihrer Kinder näher gebracht, sondern sie konnten auch selbst aktiv werden.

Nun hat der letzte von vier Terminen der Veranstaltungsreihe „Open Thursday“ von Gelsensport stattgefunden: Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren konnten sich drei Stunden lang beim offenen und kostenlosen Bewegungsangebot unter freiem Himmel am Sportzentrum Schürenkamp austoben.

Es gab ein buntes Bewegungsangebot mit verschiedenen Spielformen, bei denen Ausdauer, Koordination und auch die Teamfähigkeit der 30 teilnehmenden Mädchen und Jungen gefördert wurden.

„Für die Ferien haben wir die Idee des „Open Sunday“, der vornehmlich in den Wintermonaten als offenes Bewegungsangebot an unterschiedlichen Standorten in den Turnhallen stattfindet, abgewandelt. Ziel war es, allen Kindern ein quartiernahes Freizeitangebot und damit gerade auch für den Winter ausreichend Bewegungsmöglichkeiten zu bieten“, so Tanja Eigenrauch, Leiterin des Projektbereichs von Gelsensport.

In Kooperation mit der AWO Gelsenkirchen/Bottrop wurden zum letzten Termin des „Open Thursday“ nun auch die Eltern „mit ins Boot geholt“, um ihnen die Wirkung der „Wunderwaffe Bewegung“ näher zu bringen. In einer anderthalb stündigen Veranstaltung wurde den zehn teilnehmenden Eltern die enorme Bedeutung von sportlicher Aktivität für einen gesunden Körper und Geist vermittelt. Zudem sind in einer interaktiven Gruppenarbeit Bewegungsspiele für zu Hause erarbeitet worden.

„Es ist uns wichtig, den Eltern zu verdeutlichen, wie immens wichtig Bewegung für sie selbst, aber vor allem auch für gesunde Entwicklung und das Lernen ihrer Kinder ist“, so Nina Strohm, zuständig für den Bereich Kinder- und Jugendsport bei Gelsensport. „Deshalb möchten wir den Eltern konkrete Spielideen mit an die Hand geben, die sich auch mit wenig Material in ihren Familienalltag integrieren lassen. So möchten wir sowohl Eltern als auch Kinder langfristig zu mehr Bewegung motivieren.“

Das Projekt „Open Sunday“ ist ursprünglich am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften der Universität Duisburg-Essen entstanden und möchte insbesondere vereinsferne Kinder für Sport und Bewegung durch ein kostenloses, quartiersnahes Bewegungsangebot begeistern. Gleichzeitig möchte das Projekt Jugendliche für ein freiwilliges, soziales Engagement binden. Mittlerweile wird das Projekt neben Duisburg und Essen auch in Oberhausen, Herne und Witten umgesetzt.