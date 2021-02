Der PSV Gelsenkirchen kann sich als einer von 30 NRW-Sportvereinen freuen: Er wurde unter 284 Bewerbern als Gastgeber der #Sportehrenamt-NRW-Tour 2021 des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen ausgelost.



Die Tourstandorte wurden am Montag, 1. Februar, im Rahmen eines digitalen Kick-offs von LSB-Präsident Stefan Klett sowie LSB-Vizepräsidentin Eva Selic offiziell bekanntgegeben.

Die 30 Tourstationen verteilen sich gleichmäßig auf die fünf NRW-Regierungsbezirke. Pro Regierungsbezirk wurden sechs Sportvereine ausgewählt.

Bei den Tourstopps wird mit einem Infotainmentprogramm für das ehrenamtliche Engagement im Sportverein geworben. Bereits Engagierte werden für ihren Einsatz gewürdigt und neue Engagierte sollen gewonnen werden.

In der kommenden Woche starten die Terminabstimmungen mit den 30 gastgebenden Vereinen.

Die #Sportehrenamt-NRW-Tour 2021 ist Baustein der landesweiten Initiative #Sportehrenamt – Jetzt erst recht!(https://www.sportehrenamt.nrw/) des Landesportbundes Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit Westlotto, gefördert von der Staatskanzlei NRW. 2021 liegt der Themenschwerpunkt der Initiative auf Menschen in der 2. Lebenshälfte (50+).