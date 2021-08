Vor 5.324 Zuschauer im Jahnstadion in Regensburg, gewann Jahn überraschend deutlich mit 4:1 und kann die Tabellenführung in der 2. Bundesliga mit dem vierten Sieg im vierten Saisonspiel festigen.

Jan-Niklas Beste brachte die Gastgeber in der 8. Minute mit 1:0 in Führung.

Nach der Pause bestimmten die Königsblauen das Geschehen, fuhren plötzlich viele schnelle Angriffe. Die Belohnung in Form des Ausgleichstores gelang ihnen allerdings nicht.

In die Drangphase der Gäste hinein nutzten die Oberpfälzer einen Freistoß, um durch Steve Breitkreuz ihren Vorsprung in der 55. Minute auszubauen.

In der Folge baute das Selimbegović-Team seine Spielanteile wieder aus und verschaffte sich gegen wieder in alte Muster verfallende Gelsenkirchener spätestens durch Ottos Kopfballtor in der 73. Minute eine sorgenfreie Schlussphase.

Die Königsblauen konnten durch Simon Terodde ohne echte Hoffnung auf eine Aufholjagd noch einmal in der 81. Minute verkürzen wenig später stellte Sarpreet Singh in der 86. Minute den alten Abstand wieder her.

Der SSV Jahn Regensburg tritt am nächsten Sonntag beim FC St. Pauli an. Der FC Schalke 04 empfängt in sieben Tagen Fortuna Düsseldorf.

So spielten sie:

Regensburg: Meyer - Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wekesser (90.+1 Saller) - Gimber, Besuschkow (82.Boukhalfa) - Beste, Singh (89.Zwarts) - Albers (90. Caliskaner), Otto (89.George)

Schalke: Fährmann - Flick (46.Itakura), Kaminski, Thiaw - Palsson (83. Mikhailov) - Ranftl (62.Churlinov), Zalazar, Drexler (83.Pieringer), Ouwejan - Bülter, Terodde

Schiedsrichter: Marco Fritz vom SV Breuningsweiler.

Lienen Richter: Christian Gittelmann von Gauersheim.

Lienen Richter:Florian Exner von Blau-Weiß Beelen.

4. Spieltag:

Freitag, 20.August,

F. Düsseldorf - Holstein Kiel. 2:2 (1:1)

Hannover 96 – Heidenheim..1:0 (0:0)

Samstag, 21.August,

Karlsruher SC - Werd. Bremen..0:0

SC Paderborn - FC St. Pauli.. 3:1 (1:1)

J. Regensburg - Schalke 04. 4:1 (1:0)

Samstag, 21.August,

Hansa Rostock - Dyn. Dresden..1:3 (1:1)

Sonntag, 22.August,

Hamburger SV - Darmstadt 98..2:2 (2:2)

Erzgeb. Aue - SV Sandhausen. 1:3 (0:0)

FC Ingolstadt - 1.FC Nürnberg. 0:0