Nach langer pandemiebedingter Wartezeit konnte das Spielfeld auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ nun endlich regulär in Betrieb genommen werden. Oberbürgermeisterin Karin Welge eröffnete das Spielfeld am Samstag, 21. August, im Rahmen eines Fußball-Turniertages offiziell.

„Die Nachwuchsförderung und das Zusammenbringen von Kindern und Jugendlichen in einem Stadtteil sind ausgesprochen wichtig. Kinder brauchen viel Bewegung für einen gesunden Lebensstil. Sie brauchen Anreize, um vom Fernseher oder der Spielkonsole wegzukommen, raus an die frische Luft. Und sie brauchen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, den Zusammenhalt, den nur eine gut funktionierende Mannschaft bieten kann. Deshalb finde ich es so wichtig, dass dieses neue Kunstrasenspielfeld vor allem dem Nachwuchs in diesem Stadtteil zu Gute kommt“, betonte die Oberbürgermeisterin bei der Eröffnung des Spielfeldes, das 27,38 Meter breit ist und eine Länge von 32,42 Metern hat. Inklusive LED-Flutlichtbeleuchtung, Jugendtoren und Zuwegen wurden für das hochwertige Kunstrasenspielfeld 360.491,05 Euro bereitgestellt.

Oberbürgermeisterin Karin Welge eröffnete das neue Spielfeld auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ gemeinsam mit Überraschungsgast Klaus Fischer und Thomas Steinberg, dem Jugendleiter der SV Horst-Emscher 08.

Reibungsloser Ablauf der Bauarbeiten

„Gelsensport freut sich über den Zugewinn der neuen Kunstrasenspielfläche für den Stadtteil Horst, für die Sportanlage ‚Auf dem Schollbruch‘ und für den darauf beheimateten Verein SV Horst-Emscher 08 e.V. Neben dem Kunstrasenkleinspielfeld konnte nach der Ermittlung von Einsparpotenzialen noch eine kleine Trainingsnebenfläche mit Kunstrasenbelag realisiert werden. Die Baumaßnahme und die Kommunikation mit den beteiligten Firmen und mit dem Verein liefen reibungslos und stets lösungsorientiert ab. Gelsensport hofft, dass das neue Kunstrasenkleinspielfeld die Entwicklung der Jugendarbeit innerhalb des Vereins vorantreibt und dass die Fläche in Zukunft trotz aktueller coronabedingter Einschränkungen intensiv genutzt werden kann“, sagte Gelsensport-Präsident Klaus Lindner, bevor er symbolträchtig einen Spielball an Thomas Steinberg, den Jugendleiter SV Horst-Emscher 08, übergab. Als Überraschungsgast überreichte das Schalker Urgestein Klaus Fischer ein Trikot und einen Wimpel an die Oberbürgermeisterin.

Gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Joachim Gill und Stefan Wanders, dem Geschäftsführer des SV Horst-Emscher 08, machte sich die Oberbürgermeisterin Karin Welge im Anschluss ein Bild von der Sportanlage, auf der sich an diesem Tag auch Vereine und Sportabteilungen aus dem Stadtteil mit ihren Schwerpunkten öffentlich präsentieren konnten.