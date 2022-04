Der Tennisclub Horst 59, Veilchenstraße, eröffnet am Samstag, 16. April, 11 Uhr, die Tennissaison und lädt gleichzeitig zum Tag der offenen Tür ein. Ein Osterfeuer um 18 Uhr rundet die Eröffnung ab.

Der Verein startet in diesem Jahr mit vier Mannschaften in das neue Spieljahr. Die Damenmannschaft 60 gehen in der Bezirksliga, die Herrenmannschaft 30 in der Kreisliga, die Herrenmannschaft 60 in der Ruhr-Lippe-Liga und die Herrenmannschaft 70 in der Bezirksliga an den Start.

Meisterschaftsspiele bis Juni

Die Meisterschaftsspiele finden bis Ende Juni statt. Anschließend wird die Vereinsmeisterschaft durchgeführt. Die Endspiele sind für die Monate August und September terminiert.

Weitere Informationen erteilt Sport- und Jugendwart Wolfgang Koschei über die Webseite www.tchorst59.de.