Die Fußballbundesligisten des FC Schalke 04 sind es eigentlich gewohnt bei ihrem Training von Fans regelrecht belagert zu werden. Eigentlich, denn Corona sorgt weiterhin für neue Zeiten, auch auf Schalke und auch beim Trainingsauftakt.

Der Aufgalopp in die neue Saison wurde im „neuen“ Parkstadion absolviert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Damit alle Anhänger trotzdem dabei sein konnten, hatte Schalke TV das Training im kostenlosen Livestream auf youtube.com/s04 sowie im Slider von schalke04.de gezeigt.

Eine weitere gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten für Vereine, Fußballer und auch für Fans lautet: Alle Covid-19-Test waren negativ, die Kicker erfreuen sich guter Gesundheit. Einzig Omar Mascarell und Salif Sané konnten nach ihren Verletzungen noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen.

Ansonsten konnte die Mannschaft bereits gestern planmäßig bis zum 10. August ins Trainingslager in Herzlake fahren. Während des Aufenthalts im Emsland steigt auch das erste Testspiel: Gegner ist am Sonntag, 9. August, der VfL Osnabrück.

Natürlich findet auch diese Partie ohne Zuschauer statt, aber Schalke TV ist vor Ort und wird die Partie gegen die Lila-Weißen live im Slider von schalke04.de übertragen. Anstoß der Partie ist um 18 Uhr.

Ein weiteres Trainingslager steht vom 21. bis 29. August in Langenfeld an, dafür werden die gleichen Voraussetzungen gelten.

Leider veröffentlichte die DFL den Spielplan erst nach dem Stadtspiegel-Redaktionsschluss. Darum können wir an dieser Stelle nicht das Geheimnis lüften, auf wen der FC Schalke 04 zum Auftakt der Bundesliga-Saison trifft. Aber der gesamte Spielplan kann auf bundesliga.de und dfl.de nachgelesen werden.