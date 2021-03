Die Verantwortlichen des SV Horst – Emscher 08 freuen sich das der 27-jährige German Prudetskiy vom SV Zweckel zum Schollbruch wechselt.

Die Horster freuen sich, dass er den Weg an den Schollbruch gefunden hat!

Herzlich Willkommen, German!

German zu seinem Wechsel: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und werde immer mein Bestes geben, um dem Verein das entgegengebrachte Vertrauen zurück zu geben. Das Konzept und die Gespräche mit dem neuen Trainer waren sehr gut und ich kann es kaum erwarten hier zu spielen. Auf eine erfolgreiche Saison.“

Der neue Trainer Marcel Radke zur Verpflichtung: „Mit German bekommen wir einen lauf- und spielstarken 6er hinzu, der viele Qualitäten mitbringt. Bei seinen letzten Stationen beim SV Zweckel und VfB Hüls gehörte er stets zu den Leistungsträgern. Vor seiner Zeit in Deutschland hat er professionell in Kasachstan Fussball gespielt.“