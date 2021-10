Der Gold Flames Cheerleader e.V. nimmt am Förderwettbewerb SpardaLeuchtfeuer 2021 teil.

Sport bringt Menschen zusammen und in Bewegung. Die Vereinsarbeit und ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Miteinander sind unentbehrlich – besonders mit Blick auf die junge Generation. Deshalb fördert der Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West 150 Projekte für den sportlichen Nachwuchs in NRW und Niedersachsen mit 250.000 Euro Spenden.

Und auch der Gold Flames Cheerleader e.V. aus Gelsenkirchen bewirbt sich um eine Förderung: "Wir sind sehr darauf bedacht unseren Sportlern ein altersgerechtes Training anzubieten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir im Jugendbereich zwei zusätzliche Teams für jüngere Kinder geschaffen, um auf die unterschiedlichen Leistungs- und Entwicklungsstände eingehen zu können. Die Trainingsinhalte aller Teams im Verein zahlen auf ein ganzheitliches Konzept ein, und die Anforderungen der Teams bauen aufeinander auf. Dadurch ermöglichen wir eine kontinuierliche Entwicklung der sportlichen und mentalen Fähigkeiten, die für den Leistungssport erforderlich sind."

Mit einem Klick dabei

Bis zum 5. Oktober 2021 um 16 Uhr entscheiden alle mit, welche 150 Sportvereine gefördert werden. Es wird online per kostenloser SMS-Abstimmung unter www.spardaleuchtfeuer.de abgestimmt. Über 300 Sportvereine treten aktuell in der Publikumsabstimmung an.

Die Gold Flames können Sie direkt hier auf ihrem Vereinsprofil unterstützen:

https://www.spardaleuchtfeuer.de/profile/gold-flames-cheerleader-e-v/



Weitere Informationen zum Förderwettbewerb und der Publikumswahl erhalten Sie unter:

www.spardaleuchtfeuer.de

Über den Verein:

Der Verein wurde 2011 von einigen erfahrenen Sportlerinnen gegründet, seit dem ist er stetig gewachsen und zählt nun ca. 150 Mitglieder. Die elf Teams sind in drei Altersklassen aufgestellt und in den beiden Sparten „Cheer“ und „Dance“ aktiv. Die Sportlerinnen treffen sich bis zu dreimal pro Woche um Elemente aus Tanz, Akrobatik und Turnen auf Leistungsebene einzustudieren. In der Regel ist das Ziel eines die Teams die erfolgreiche Meisterschaftsteilnahme, in den letzten Jahren konnten sich die Teams auf Landes-, Bundes- und sogar Europaebene beweisen und einige Meistertitel nach Gelsenkirchen holen.