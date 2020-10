Bei zwei Westfalenmeisterschaften am kleinen Billard in der Disziplin Cadre 35/2 gewannen beide Starter des GT Buer eine Medaille.

In der 3. Klasse setzte sich Rainer Hegenberg vom GT Buer mit 6:2-Punkten und einem Generaldurchschnitt (GD) von 4,15 gegenüber vier Konkurrenten durch.

Bei der Meisterschaft im Billardzentrum Bertlich des GT Buer wurden Mario Schröer (3,96 GD) und Paul Möller (3,50), beide von der BG Münster Zweiter und Dritter.

Olaf Vagedes von Grün-Weiß-Rot Bismarck kam zwar ebenfalls auf 4:4-Punkte, hatte aber mit 2,71 den schlechteren GD als die beiden Münsteraner und belegte den undankbaren vierten Platz. Fünfter wurde Andreas Schulz (BG Münster, 2:6-Punkte, 3,00 GD).

In der 1. Klasse langte es beim BSV Kamen für Roger Schaewe vom GT Buer zum dritten Platz und damit zu Bronze. Er gewann nach einem kräftezehrenden Turnier von fast zwölf Stunden Spieldauer zwei Partien, verlor allerdings auch zweimal und kam bei 4:4-Punkten auf einen GD von 12,80.

Neuer Westfalenmeister wurde Dietmar Steinau vom TuS Kaltehardt (6:2-Punkte, 13,73 GD) vor Rainer Waldbauer von den Billardfreunden Wattenscheid, der bei 5:3-Punkten mit 19,21 den besten GD spielte. Die Plätze vier und fünf gingen an Andreas Potetzki (TuS Kaltehardt, 4:4, 10,13) und Andreas Klüber (ABC Merklinde, 1:7, 11,98).