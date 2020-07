Regierungspräsidentin Dorothee Feller hat neun Heimat-Schecks in Höhe von jeweils 2.000 Euro an Vereine in Nordrhein-Westfalen überreicht.

In Gelsenkirchen ging der Heimat-Check an den Verein für Orts- und Heimatkunde Buer für die EDV-Ausstattung des Archivs. Die Anschaffungen dienen der Digitalisierung und öffentlichkeitswirksamen Präsentation des Archivgutes des Vereines.

"Ich freue mich, heute einigen 'Möglichmachern' im Regierungsbezirk Münster einen Heimat-Scheck zu überreichen. Ihre guten Ideen und Projekte haben einen großen Mehrwert vor Ort", sagte Feller zur Übergabe.

Den Heimat-Scheck können Vereine, Initiativen und natürliche Personen für Projekte und Initiativen beantragen, die die vielfältige Heimat in Nordrhein-Westfalen fördern und die lokale sowie regionale Identität und Gemeinschaft stärken. Seit dem Start des Programms "Heimat-Scheck" im August 2018 bewilligte die Bezirksregierung Münster 420 Anträge.