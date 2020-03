Unter dem stadtweiten Motto „… Weil es unsere Stadt ist! Sicherheit und Ordnung für Gelsenkirchen“ ist der kommunale Ordnungsdienst (KOD) mit einer Schwerpunktaktion gegen das illegale Abstellen von nicht angemeldeten Fahrzeugen in Schalke-Nord vorgegangen.

Bei der konstituierenden Sitzung des Präventionsrates Schalke-Nord hatte Hans-Joachim Olbering, Leiter des städtischen Referates öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Schwerpunktaktion angekündigt.

Bürger hatten beklagt, dass vermehrt unangemeldete Fahrzeuge im Stadtteil abgestellt werden. Eine Entwicklung, die auch der KOD beobachtet hatte.

Allein im Bereich Uechtingstraße/Parallelstraße wurden drei Fahrzeuge unverzüglich abgeschleppt. Bei einem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Mercedes, bei dem sowohl das Kennzeichen aus der Umweltplakette entfernt als auch die Fahrzeugidentifikationsnummer in der Windschutzscheibe unkenntlich gemacht wurden. „Bei solchen Fahrzeugen liegt der Verdacht nahe, dass Straßen und öffentliche Plätze als eine Art kostenloses Zwischenlager genutzt werden, um den PKW-An- und Verkauf abzuwickeln. In solchen Fällen kann das Fahrzeug sofort abgeschleppt werden“, erläuterte Marcel Günther, Teamleiter im städtischen Referat öffentliche Sicherheit und Ordnung.



Aufmerksamkeit erregen gewollt

Doch nicht nur der Mercedes kam an den Abschlepphaken. Bei der Überprüfung von zwei Fahrzeugen mit rumänischen Kennzeichen wurde der fehlende Versicherungsschutz festgestellt. „Über unsere Leitstelle finden wir das ganz schnell raus. Auch in diesem Fall schleppen wir dann sofort ab“, erklärte Marcel Günther. Dass die Nachbarschaft die Abschleppaktion aufmerksam verfolgte, ist ein durchaus beabsichtigter Effekt. „Wir tun was, sind vor Ort, ist das eindeutige Signal. Das sehen einige sicher gerne, andere wohl eher nicht und sind abgeschreckt“, hofft Marcel Günther.

Mindestens 250 Euro Bußgeld plus Abschleppkosten und Standgebühren kommen auf die Fahrzeughalter illegal abgestellter Fahrzeuge zu. Im Wiederholungsfall kann das Bußgeld bis zu 1.000 Euro betragen. Die nicht versicherten Fahrzeuge gehen erst an den Besitzer, wenn dieser einen Versicherungsschutz nachweist und die Abschleppkosten bezahlt hat. Eine Anzeige kommt noch hinzu.

Die Hülsmannstraße aber auch der Bereich Im Sundern hatte der KOD ebenfalls im Blick. Hier wurde ein weiterer Wagen aus dem Verkehr gezogen und Fahrzeuge auf ihren Versicherungsschutz überprüft. Bei einem Lieferwagen fehlte die Umweltplakette, was zu einer Anzeige führte.

In der Kapellenstraße war schon Ute Ehlebracht, Vorsitzende des neuen Präventionsrates Schalke-Nord, ein blauer Audi A6 mit einem orangefarbenen Aufkleber auf der Windschutzscheibe aufgefallen. Noch bis zum 25. März kann das Fahrzeug hier stehen, dann ist die gesetzliche Frist von vier Wochen abgelaufen, und es wird abgeschleppt. Umgehend ist es hier nicht möglich, obwohl auch am Audi die Umweltplakette und die Fahrzeugidentifikationsnummer unkenntlich gemacht wurden. „Das passierte offenbar erst, nachdem das Fahrzeug von uns bereits erfasst und der Halter ermittelt wurde“, ergab ein Anruf in der Leitstelle. Das KOD-Fahrzeug und der Abschleppwagen riefen den Vater des Fahrzeughalters auf den Plan, der vor Ort über die rechtliche Lage und die Konsequenzen informiert wurde.



KOD auch in Ückendorf

Weitere Fahrzeuge wurden in der Hafenstraße sowie am Schalker Markt während der Schwerpunktaktion abgeschleppt. Neben Schalke-Nord ging der KOD auch gegen illegal abgestellte Fahrzeuge auf der Europastraße und in Ückendorf vor.