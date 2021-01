Der Unterbezirk der Falken in Gelsenkirchen und der Bauverein Falkenjugend Gelsenkirchen, starten eine große „Beutel gegen Langeweile“-Verteilaktion.

Trotz dieser herausfordernden und kontaktlosen Zeit sind die Gelsenkirchener Falken für die Kinder dieser Stadt da.

Die Beutel werden an alle Kinder in den jeweiligen Stadtteilen der Falken-Standorte verteilt. Wenn die Kinder nicht ins Jugendhaus kommen können, dann kommt das Jugendhaus zu ihnen. Die Kinder können ihre Beutel einmal die Woche und insgesamt sogar bis zu vier Mal befüllen lassen und sich auf kreatives, Rätselspaß und DIY-Zubehör freuen.

Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Die Kinder erfahren beim Abholen, wann sie ihre Beutel neu befüllen lassen können. Also einfach vorbei kommen und Spiel und Spaß mit nach Hause nehmen.

Die Mitarbeiter der Jugendhäuser des Bauvereins freuen sich bereits auf die Verteilaktion, da sie mal wieder ein bisschen persönlichen Kontakt haben und vielleicht auch ein paar Minuten Zeit für einen Plausch auf Abstand und mit Maske ist.

Folgende Häuser sind mit dabei: das Kurt-Schumacher-Haus in Scholven, das Fritz-Erler-Haus in Hassel, das Friedrich-Ebert-Haus in Beckhausen, das Paul-Loebe-Haus in Buer, das Fritz-Steinhoff-Haus in Bismarck, das Spökes in der Resser Mark, das Ferdinand-Lassalle-Haus in Bulmke Hüllen und der Falkentreff an der Rheinischen Straße in Schalke.

Weitere Infos gibt es in den Falkenhäusern.