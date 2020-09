Gerda Krell ist im Rennen um den mit 10.000 Euro dotierten Publikumspreis des Deutschen Enga-gementpreises 2020. Vom 15. September bis 27. Oktober kann unter www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis für Gerda Krell abgestimmt werden.

Gerda Krell hat ihr Leben im Ehrenamt dem Sport verschrieben: Seit 1966 engagiert sie sich im Breiten-, Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport – bis zu 150 Stunden pro Monat. Seit 2009 ist sie die erste weibliche Vorsitzende des TV Westfalia Buer e.V. Bis 2021 ist sie noch für dieses Amt gewählt. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Die 73- jährige ist bis heute im Besitz einer Übungsleiterlizenz und springt auch ein, wenn Not „am Mann bzw. Frau“ ist. Darüber hinaus profitiert der Verein von ihrer großen Erfahrung und Fachkenntnis, wenn es um The-men wie „Mitgliederverwaltung“ oder „Buchführung“ geht. Wer eine Frage zum Vereinswesen oder zu Zusammenhänge in der Sportwelt hat, ist bei Gerda Krell an der richtigen Adresse. Gerda Krell. Dem unermüdlichen Einsatz von Menschen wie Gerda Krell ist es zu verdanken, dass der Sport sein großes integratives Potenzial entfalten kann. Als Dankeschön und Aner-kennung für ihr langjähriges Engagement im Bereich „Sport“ erhält sie den Gelsenkirchener Ehrenamtspreis 2019.

Chance auf bis zu 10.000 Euro Preisgeld

Der Publikumspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die ersten 50 Erstplatzierten der Abstimmung ge-winnen außerdem die Teilnahme an einem gemeinsamen Weiterbildungsseminar zu Öffentlich-keitsarbeit und gutem Projektmanagement in Berlin. Im Falle eines Gewinns würde Gerda Krell das Preisgeld für eine gemeinsame Veranstaltung aller Vereinsmitglieder, die dem Verein in der Corona-Pandemie die Treue gehalten haben, stiften

https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis

Hier sind ab 15. September alle Nominierten aufgelistet und Sie können im Suchfeld Gerda Krell eingeben, um für uns abzustimmen.

https://www.deutscher-engagementpreis.de/presse/mediathek

