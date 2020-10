Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Gelsenkirchen-Buer Am Spinnweg hat im Rahmen eines Spendenlaufes 2.850 Euro erlaufen. Der Name „Corrémos“ gibt bereits Hinweise auf den Zweck des Sportevents. Corrémos ist Spanisch und bedeutet: wir laufen.

Die Gemeinde kooperierte im Rahmen dessen mit der Europäisch Baptistischen Mission (EBM International). Dank der Spenden wird ein Kinderheim im argentinischen Além unterstützt, das Kindern Heimat und Schutz bietet, die auf der Straße leben oder unter familiären Missständen leben, Gewalt oder Kriminalität erfahren müssen. Daher stand der Sporttag ganz unter dem Motto: „Wir können nicht dorthin laufen, um Gutes zu tun, aber wir können hier laufen, um dort Gutes zu tun“.

Unter Berücksichtigung eines vorgelegten Hygiene-Konzeptes konnte der Lauf auch trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Die Läufer starteten zu unterschiedlichen Zeiten in drei Gruppen. Den Anfang machten die Spaziergänger um 10 Uhr. Eine halbe Stunde später durften die Walker und schließlich um 11 Uhr die Läufer den Start verlassen.

Die Route umfasste eine Strecke von ca. 5km, die durch den Westerholter Wald führte. Geschafft, aber glücklich kamen die 80 Läufer versetzt im Ziel an, an dem die Mitarbeitenden bereits mit den Sieger-Medaillen warteten.

Organisatorin Lea Kersting ist zufrieden mit dem Ablauf des Tages: „Trotz der aktuellen Lage haben sich so viele Läufer und Teilnehmer angemeldet, sodass wir alles in allem eine richtig gute Veranstaltung erleben durften, die gleichzeitig noch dem guten Zweck diente. Ich bin sehr dankbar für jede Unterstützung, die aus so vielen unterschiedlichen Bereichen kam.“

­­Bereits zum dritten Mal veranstaltete die Gemeinde einen Spendenlauf zugunsten von globalen Hilfsprojekten und auch im kommenden Jahr sollen so wieder gemeinnützige Projekte finanziell unterstützt werden.