Zwei Wochen lang veranstaltete das Lalok Libre in den Ferien ein Sprachcamp, an dem 30 Kinder und Jugendliche verschiedener Nationalitäten teilnahmen und eine spannende Zeit erlebten.

Den Kindern wurde in den zwei Wochen die Möglichkeit geboten, der deutschen Grammatik spielerisch näherzukommen. Hauptthema des "Deutsch als Zweitsprache (DaZ)-Unterrichts" waren Adjektive, Personalpronomen und bestimmte und unbestimmte Artikel.

Hört sich nicht nach spannenden und schönen Sommerferien an, aber neben dem DaZ-Unterricht hatten die Kinder die Gelegenheit, mit zwei Theaterpädagoginnen und einem Spielpädagogen in zwei Gruppen verschiedene Stücke einzustudieren.

Während die eine Gruppe das Stück das „Kleine Ich bin Ich“ einübte, durfte die zweite Gruppe sich ihr eigenes Stück ausdenken.

Dabei sollten die Kinder und Jugendlichen Situationen aus ihrem Alltag in einem gemeinsamen Theaterstück zusammenfassen. Hauptthema des selbst einstudierten Stückes war „Ausgrenzung von der Gesellschaft, weil man anders ist.“

Die mit Erfolg erzielten Ergebnisse haben die Kinder am Ende der zwei Wochen im Garten des Lalok Libre ihren Eltern präsentiert. Bei einem gemütlichen Beisammensein konnten die Kinder mit ihren Eltern essen und trinken und die gemeinsame Zeit genießen.